Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 389 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Thể hiện bản vẽ kế cấu: sơ bộ, kỹ thuật ,thi công;

- Bóc tách khối lượng;

- Tính toán kết cấu công trình cầu, đường.

- Phối hợp các bộ phận khác của công ty để thực hiện nội dung theo mô tả nhiệm vụ của mình;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do BGĐ giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành cầu đường hoặc các ngành liên quan của các trường đại học xây dựng, Giao thông vận tải, Thủy lợi ...

- 1Công ty chấp nhận kỹ sư mới ra trường tốt nghiệp các trường đại học Giao Thông, Xây dựng... (có kinh nghiệm 1 năm trở lên là lợi thế)

- Am hiểu về các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

- Thành thạo phần mềm Autocad, các phần mềm thiết kế xây dựng và các phần mềm văn phòng.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm).

- Có khả năng làm việc độc lập, trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

- Có định hướng nghề nghiệp và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 389 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, ổn định lâu dài;

- Lương: 8 - 12 triệu đồng/tháng (Hoặc theo thỏa thuận);

- Thử việc 2 tháng đối với sinh viên mới ra trường và 1 tháng với lao động đã có kinh nghiệm;

- Thưởng các dịp lễ, tết, hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh;

- Tham gia đóng BHYT, BHXH, ...theo quy định;

- Thưởng công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 389

