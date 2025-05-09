Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư JSC34, Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thiết kế hệ thống PCCC công trình, dự án, nhà xưởng,...

- Bóc tách khối lượng, thuyết minh bản vẽ PCCC, tính toán lưu lượng.

- Bóc tách khối lượng bản vẽ đã thiết kế.

-Tham gia khảo sát, lập phương án làm việc các dự án được giao.

- Lập hồ sơ thẩm duyệt PCCC

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp Đại học

- Nam, có kiến thức chuyên môn tốt;

- Thành thạo về Autocad và Office, các phần mềm phục vụ chuyên môn thiết kế (ưu tiên học về kiến trúc và xây dựng);

- Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc;

- Tự chủ động sắp xếp và quản lý công việc đáp ứng kế hoach và tiến độ;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và có nguyện vọng làm việc lâu dài.

- Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và đào tạo thêm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BẢO MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 - 15 triệu

- Thưởng hoàn thành công việc

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (8h-17h), nghỉ trưa từ 12h -13h30

- Được xét tăng lương 2 lần/ năm theo quy chế lương thưởng của Công ty;

- Chế độ: Phụ cấp điện thoại, xăng xe đi lại, đóng BHXH, nghỉ lễ Tết , thưởng lễ, Tết...

