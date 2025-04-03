Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS
- Hà Nội: 29C Phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Tiếp nhận bản vẽ kiến trúc từ trưởng nhóm thiết kế kiến trúc hoặc từ kiến trúc sư chủ trì concept.
• Nghiên cứu tính toán, so sánh phương án khả thi về tính hiệu quả - an toàn – kinh tế, từ đó chọn phương án kết cấu tối ưu.
• Triển khai hồ sơ kết cấu, bóc khối lượng và thuyết minh tính toán.
• Phối hợp cùng các bộ môn triển khai chi tiết nhằm tối ưu hiệu quả trong quy trình triển khai công việc của Phòng.
• Có thể xử lý được các vấn đề phát sinh xảy ra tại công trường.
• Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo các phần mềm Autocad, …
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế.
• Chịu được áp lực về tiến độ.
• Có thể đi công tác xa theo yêu cầu.
Phúc lợi:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS Thì Được Hưởng Những Gì
