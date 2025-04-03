Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29C Phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tiếp nhận bản vẽ kiến trúc từ trưởng nhóm thiết kế kiến trúc hoặc từ kiến trúc sư chủ trì concept.

• Nghiên cứu tính toán, so sánh phương án khả thi về tính hiệu quả - an toàn – kinh tế, từ đó chọn phương án kết cấu tối ưu.

• Triển khai hồ sơ kết cấu, bóc khối lượng và thuyết minh tính toán.

• Phối hợp cùng các bộ môn triển khai chi tiết nhằm tối ưu hiệu quả trong quy trình triển khai công việc của Phòng.

• Có thể xử lý được các vấn đề phát sinh xảy ra tại công trường.

• Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tư vấn – thiết kế - triển khai hồ sơ kết cấu nhà dân dụng (dưới 12 tầng).

• Thành thạo các phần mềm Autocad, …

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế.

• Chịu được áp lực về tiến độ.

• Có thể đi công tác xa theo yêu cầu.

Phúc lợi:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG HTCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin