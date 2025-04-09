Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp TCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Tiếp nhận kế hoạch từ cấp trên.

- Khảo sát, làm dự toán, chỉ đạo setup tại công trình.

- Họp giải pháp hoặc triển khai giải pháp từ cấp trên.

- Thiết kế jig, máy, dây chuyền, hệ thống tự động.

*QUYỀN LỢI

- Thu nhập: 13-20 triệu + Thưởng/Hỗ trợ khác

- Lương thỏa thuận theo năng lực CHƯA bao gồm: Hỗ trợ nhà ở và đi lại, thưởng chuyên cần, làm thêm, Thưởng dự án…và các khoản Thưởng/hỗ trợ khác theo quy định

- Điều chỉnh lương sau khi hết thử việc và sau quý làm việc đầu tiên kể từ khi ký HĐLĐ

- Điều chỉnh lương định kỳ 1 năm 1 lần vào ngày 01/02 hàng năm

- Thưởng các ngày lễ, tết

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Xe đưa đón từ nội thành.

- Thời gian làm việc: 24 ngày/tháng (Nghỉ 2 thứ 7 và các ngày CN)