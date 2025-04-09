Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp TCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp TCI
- Hà Nội: Cụm công nghiệp Ô tô Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 500 - 1 USD
*MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-Tiếp nhận kế hoạch từ cấp trên.
- Khảo sát, làm dự toán, chỉ đạo setup tại công trình.
- Họp giải pháp hoặc triển khai giải pháp từ cấp trên.
- Thiết kế jig, máy, dây chuyền, hệ thống tự động.
*QUYỀN LỢI
- Thu nhập: 13-20 triệu + Thưởng/Hỗ trợ khác
- Lương thỏa thuận theo năng lực CHƯA bao gồm: Hỗ trợ nhà ở và đi lại, thưởng chuyên cần, làm thêm, Thưởng dự án…và các khoản Thưởng/hỗ trợ khác theo quy định
- Điều chỉnh lương sau khi hết thử việc và sau quý làm việc đầu tiên kể từ khi ký HĐLĐ
- Điều chỉnh lương định kỳ 1 năm 1 lần vào ngày 01/02 hàng năm
- Thưởng các ngày lễ, tết
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Xe đưa đón từ nội thành.
- Thời gian làm việc: 24 ngày/tháng (Nghỉ 2 thứ 7 và các ngày CN)
