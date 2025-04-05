Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế mạch điện cho tủ điện, trạm điện, và hệ thống phân phối điện công nghiệp

Triển khai các bản vẽ chi tiết mạch điện và các thiết bị bảo vệ.

Lập dự toán, bóc tách khối lượng vật tư điện.

Kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình thiết kế và sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật thiết kế theo yêu cầu của khách hàng hoặc thay đổi từ công trường.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ Thuật Điện, Điện Tử hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm thiết kế mạch điện, tủ điện, trạm điện.

Biết sử dụng một trong các phần mềm AutoCAD Electrical, EPLAN, hoặc các phần mềm thiết kế mạch điện tương tự.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn điện và thiết kế hệ thống điện công nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu, thỏa thuận theo năng lực.

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương thưởng theo quy định của công ty.

Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định

