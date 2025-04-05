Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế mạch điện cho tủ điện, trạm điện, và hệ thống phân phối điện công nghiệp
Triển khai các bản vẽ chi tiết mạch điện và các thiết bị bảo vệ.
Lập dự toán, bóc tách khối lượng vật tư điện.
Kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình thiết kế và sản xuất.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật thiết kế theo yêu cầu của khách hàng hoặc thay đổi từ công trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ Thuật Điện, Điện Tử hoặc các ngành liên quan.
Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
Có kinh nghiệm thiết kế mạch điện, tủ điện, trạm điện.
Biết sử dụng một trong các phần mềm AutoCAD Electrical, EPLAN, hoặc các phần mềm thiết kế mạch điện tương tự.
AutoCAD Electrical
EPLAN
Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn điện và thiết kế hệ thống điện công nghiệp.
Kỹ Thuật Điện, Điện Tử
Có kinh nghiệm thiết kế mạch điện, tủ điện, trạm điện.
Biết sử dụng một trong các phần mềm AutoCAD Electrical, EPLAN, hoặc các phần mềm thiết kế mạch điện tương tự.
AutoCAD Electrical
EPLAN
Hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn điện và thiết kế hệ thống điện công nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10 triệu, thỏa thuận theo năng lực.
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương thưởng theo quy định của công ty.
Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương thưởng theo quy định của công ty.
Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI