Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Số 05 Phan Văn Đạt, Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuốc.
Hỗ trợ công việc đăng ký thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
Xây dựng các loại tài liệu SOP liên quan đến hoạt động của phòng RD, đánh giá chất lượng nội bộ phòng RD.
Đưa ra ý tưởng thiết kế bao bì, nhãn mác cho sản phẩm mới.
Thực hiện thẩm định quy trình sản xuất; lấy mẫu, gửi mẫu và kiểm nghiệm mẫu.
Thực hiện các quy trình kiểm nghiệm nguyên liệu, bán thành phẩm,thực phẩm bảo vệ sức khoẻ,thuốc tại phòng kiểm nghiệm của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận và ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành hoá thực phẩm
Có kinh nghiệm 1-2 năm ở lãnh vực chuyên môn.
Sử dụng thành thạo các thiết bị cơ bản trong phòng kiểm nghiệm.
Biết anh văn chuyên nghành và thành thạo vi tính văn phòng
Có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việctrong môi trườngsáng tạo, năng động và hiệu quả. Du lịch, team building hằng năm ( dựa vào tình hình kinh doanh của công ty) Tăng lươngđịnh kì hằng năm hoặc đột xuất tăng lương theo năng lực. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ BH tư nhân tự nguyện. Được tham gia cácbuổi đào tạo kiến thức chuyên môn hoặc lớp quản lý.
Được làm việctrong môi trườngsáng tạo, năng động và hiệu quả.
Du lịch, team building hằng năm ( dựa vào tình hình kinh doanh của công ty)
Tăng lươngđịnh kì hằng năm hoặc đột xuất tăng lương theo năng lực.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ BH tư nhân tự nguyện.
Được tham gia cácbuổi đào tạo kiến thức chuyên môn hoặc lớp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 187A Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

