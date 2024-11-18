Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo Thống kê (định kỳ tháng, năm)
Lập Báo cáo tài chính (định kỳ tháng, quí, năm)
Lập báo cáo quyết toán thuế (định kỳ tháng, quí, năm)
Báo cáo Hợp nhất của Công ty và công ty con
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế theo định kỳ.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế về các công việc liên quan.
Tổng hợp, chuẩn bị, giải trình và tập hợp cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan Thuế, kiểm toán, Thanh tra.
Báo cáo Hợp nhất của Công ty và công ty con.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính Kế Toán.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm quyết toán với cơ quan thuế (Ưu tiên ƯV đã làm ở công ty có nghiệp vụ xuất nhập khẩu)
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: word, excel và các phần mềm kế toán.
Giỏi chuyên môn, có khả năng lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cho kế toán trưởng và Ban Giám Đốc.
Trung thực, chăm chỉ. Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

-BHXH theo quy định
-Lương thưởng theo quy chế công ty
-Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nâng cao nghiệp vụ
-Du lịch nghỉ mát theo quy chế công ty
-Các chế độ khác theo chế công ty: Sinh Nhật, Cưới hỏi, ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 38/12 NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG 15, PHÚ NHUẬN

