Tuyển Theo dõi đơn hàng Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 02 Độc Lập, Khu phố 2, Phường Phước Bình, Thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Phước Long

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng

- Tiếp nhận đơn hàng, thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra

- Trực tiếp nhận các phản hồi của khách hàng về tất cả các thông tin liên quan đến đơn hàng đồng thời xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng

- Ghi nhận thông tin về đơn hàng vào hệ thống Công ty

- Tương tác và giải quyết các vướng mắc liên quan đến hàng hóa cho NVGN để giúp quá trình giao hàng được thông suốt

- Kiểm soát hàng hóa trong khu vực làm việc của mình, tránh để xảy ra thất thoát, mất mát.

- Quét mã đơn hàng, quản lý tiền COD tại Bưu Cục

- Phân chia đơn hàng được trả về theo tuyến giao nhận

- Quản lý việc giao-lấy-trả đơn hàng của Nhân viên giao nhận

- Cập nhật hàng ngày, báo cáo tình trạng xử lý đơn hàng cho cấp trên theo yêu cầu

- Xử lý tình huống khi có các trường hợp phát sinh.

- Thu tiền cod của shipper

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo

- Kỹ năng tin học văn phòng khá, đặc biệt là excel

- Nhanh nhẹn, chịu khó, tỉ mỉ

Quyền Lợi

- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN

- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở và sáng tạo.

- Cơ hội học hỏi phát triển bản thân, thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển

