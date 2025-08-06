Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÁY PHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÁY PHA
- Hồ Chí Minh: 638/45 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 22 Triệu
Thế Giới Máy Pha là một trong 5 đơn vị uy tín và dẫn đầu về ngành cung cấp thiết bị F&B.
Sản phẩm được khách hàng đang quan tâm, đều là chủ quán cafe, người có ý định kinh doanh cà phê. Công ty cung cấp và bán tất cả giải pháp và thiết bị phục vụ ngành cafe và trà sữa. Lượng nhu cầu khách hàng cao.
- Bán hàng dựa trên nguồn khách hàng sẵn có và từ các kênh quảng cáo facebook và google
- Tư vấn khách hàng để bán hàng từ các kênh bán hàng của công ty.
- Làm việc trên laptop tư vấn cho khách hàng đã quan tâm sản phẩm để chốt đơn hàng
Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ngoại hình sáng, ưa nhìn
- Tự tin trong giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt và ngoại hình sáng là lợi thế.
- Nhiệt tình, chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
- Đam mê công việc bán hàng, sẵn sàng liên hệ và giao tiếp với khách hàng.
- Tích cực chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực tiếp thu tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÁY PHA Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty tạo các chính sách và quy chế bán hàng công bằng giữa các sales, cơ hội tiếp cận nguồn khách hàng như nhau. Thưởng hoa hồng rõ ràng.
- Lương thưởng tháng 13
- Thi đua theo tháng, theo quý cho Nhân viên Kinh doanh.
- Thưởng lễ, tết du lịch hàng năm, tổ chức sinh nhật
- Được đào tạo để phát triển bản thân.
- Được đào tạo kĩ năng sale và hiểu về sản phẩm giai đoạn đầu Và đồng hành hỗ trợ trong quá trình làm việc.
- Môi trường làm việc hoà đồng, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÁY PHA
