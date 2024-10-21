Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
- Thanh Hóa:
- Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tham gia thiết kế, lập trình và vận hành các hệ thống tự động hóa trong nhà máy sản xuất
Phân tích và tối ưu hóa quy trình sản xuất hiện tại để tăng hiệu suất và giảm thiểu tác động môi trường
Triển khai và bảo trì các hệ thống điều khiển tự động, PLC, SCADA
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định của dây chuyền sản xuất
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tự động hóa mới nhằm cải thiện quy trình sản xuất và giảm thiểu chất thải
Lập báo cáo kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa, Điện - Điện tử hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kiến thức cơ bản về PLC, SCADA, hệ thống điều khiển tự động
Thành thạo tiếng Trung
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Có kiến thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa
Đóng 100% bảo hiểm từ tháng thử việc đầu tiên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực tự động hóa và sản xuất tiên tiến
Được đào tạo về kỹ thuật và an toàn lao động
Lương thưởng cạnh tranh, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và thành tích
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
