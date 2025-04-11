Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 524 Đại lộ Hùng Vương, P Đông Hải, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Trưởng phòng kinh doanh

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho phòng ban, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh cho từng giai đoạn.

Phân công, quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong phòng ban.

Phân tích thị trường ô tô điện, nắm bắt nhu cầu khách hàng, tìm kiếm, khai thác thị trường mới.

Xây dựng và quản lý hệ thống khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm ô tô điện BYD.

Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình thị trường, các vấn đề phát sinh cho Ban Giám đốc.

Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy định về kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ, đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân viên trong phòng ban.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức về kinh doanh, marketing, quản lý, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Nắm vững các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tổ chức, điều phối công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, tài chính, bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, không giới hạn

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

