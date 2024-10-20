Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Đình Vũ, Cát Hải

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phối hợp với các bên liên quan để lập kế hoạch thi công. Theo dõi vật tư của dự án do mình phụ trách báo cáo lại tình trạng với cấp trên để có kế hoạch bổ sung Xử lý các vấn đề không hợp lý trong bản vẽ và thực tế Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình thi công, đào tạo nhân viên về quy trình an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp. Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Quản lý chất lượng, khối lượng thi công/HSE của thầu phụ, triển khai nghiệm thu khối lượng thực hiện của thầu phụ. Chuẩn bị hồ sơ và công tác nghiệm thu dự án với chủ đầu tư và các bên liên quan Hoàn thiện Thiết kế thi công theo yêu cầu của các cơ quan chức năng (PCCC,GPXD,..) Báo cáo về tiến độ thi công, vấn đề phát sinh và các biện pháp khắc phục cho cấp trên.

Phối hợp với các bên liên quan để lập kế hoạch thi công.

Theo dõi vật tư của dự án do mình phụ trách báo cáo lại tình trạng với cấp trên để có kế hoạch bổ sung

Xử lý các vấn đề không hợp lý trong bản vẽ và thực tế

Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình thi công, đào tạo nhân viên về quy trình an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp.

Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Quản lý chất lượng, khối lượng thi công/HSE của thầu phụ, triển khai nghiệm thu khối lượng thực hiện của thầu phụ.

Chuẩn bị hồ sơ và công tác nghiệm thu dự án với chủ đầu tư và các bên liên quan

Hoàn thiện Thiết kế thi công theo yêu cầu của các cơ quan chức năng (PCCC,GPXD,..)

Báo cáo về tiến độ thi công, vấn đề phát sinh và các biện pháp khắc phục cho cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học tốt nghiệp ngành Điện-Điện Tử, Kỹ sư xây dựng, Cơ-Điện Tử, các chuyên ngành có liên quan. Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên (ưu tiên kinh nghiệm Solar)

Tốt nghiệp Đại học tốt nghiệp ngành Điện-Điện Tử, Kỹ sư xây dựng, Cơ-Điện Tử, các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên (ưu tiên kinh nghiệm Solar)

Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc:

:

Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 3 trở lên Chứng chỉ ATLĐ nhóm 1

Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 3 trở lên

Chứng chỉ ATLĐ nhóm 1

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.

Phúc lợi/Chế độ

Cơ hội phát triển nghề nghiệp Bảo hiểm 24/24 Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước Tham gia đóng BHXH theo quy định pháp luật.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Bảo hiểm 24/24

Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước

Tham gia đóng BHXH theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc

Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 Địa điểm làm việc: Hải Phòng.

Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

Địa điểm làm việc: Hải Phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin