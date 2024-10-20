Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: KCN Đình Vũ, Cát Hải

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phối hợp với các bên liên quan để lập kế hoạch thi công. Theo dõi vật tư của dự án do mình phụ trách báo cáo lại tình trạng với cấp trên để có kế hoạch bổ sung Xử lý các vấn đề không hợp lý trong bản vẽ và thực tế Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình thi công, đào tạo nhân viên về quy trình an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp. Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Quản lý chất lượng, khối lượng thi công/HSE của thầu phụ, triển khai nghiệm thu khối lượng thực hiện của thầu phụ. Chuẩn bị hồ sơ và công tác nghiệm thu dự án với chủ đầu tư và các bên liên quan Hoàn thiện Thiết kế thi công theo yêu cầu của các cơ quan chức năng (PCCC,GPXD,..) Báo cáo về tiến độ thi công, vấn đề phát sinh và các biện pháp khắc phục cho cấp trên.
Phối hợp với các bên liên quan để lập kế hoạch thi công.
Theo dõi vật tư của dự án do mình phụ trách báo cáo lại tình trạng với cấp trên để có kế hoạch bổ sung
Xử lý các vấn đề không hợp lý trong bản vẽ và thực tế
Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình thi công, đào tạo nhân viên về quy trình an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp.
Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Quản lý chất lượng, khối lượng thi công/HSE của thầu phụ, triển khai nghiệm thu khối lượng thực hiện của thầu phụ.
Chuẩn bị hồ sơ và công tác nghiệm thu dự án với chủ đầu tư và các bên liên quan
Hoàn thiện Thiết kế thi công theo yêu cầu của các cơ quan chức năng (PCCC,GPXD,..)
Báo cáo về tiến độ thi công, vấn đề phát sinh và các biện pháp khắc phục cho cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học tốt nghiệp ngành Điện-Điện Tử, Kỹ sư xây dựng, Cơ-Điện Tử, các chuyên ngành có liên quan. Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên (ưu tiên kinh nghiệm Solar)
Tốt nghiệp Đại học tốt nghiệp ngành Điện-Điện Tử, Kỹ sư xây dựng, Cơ-Điện Tử, các chuyên ngành có liên quan.
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên (ưu tiên kinh nghiệm Solar)
Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc:
:
Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 3 trở lên Chứng chỉ ATLĐ nhóm 1
Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 3 trở lên
Chứng chỉ ATLĐ nhóm 1

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.
Phúc lợi/Chế độ
Cơ hội phát triển nghề nghiệp Bảo hiểm 24/24 Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước Tham gia đóng BHXH theo quy định pháp luật.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Bảo hiểm 24/24
Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước
Tham gia đóng BHXH theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc
Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 Địa điểm làm việc: Hải Phòng.
Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7
Địa điểm làm việc: Hải Phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-16-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job214383
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 96 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Hạn nộp: 18/10/2025
Hải Dương Hải Phòng Còn 22 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 35 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH ASLANR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ASLANR
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (NATIONAL HOUSING ORGANIZATION JSC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDStyle làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDStyle
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI M&T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH GOOILTECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GOOILTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 24 Triệu CÔNG TY TNHH FUJIX ELECTRONIC VIỆT NAM
20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Bán Hàng Kỹ Thuật thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Tân Hoàng Minh Phát
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chủ Quản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây Dựng thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 10 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 319
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chỉ Huy Trưởng Công Trình thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN THĂNG LONG
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng Nhóm Dự Án thu nhập 17 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thủ Kho thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI M&T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty phần mềm An Biên làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty phần mềm An Biên
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm