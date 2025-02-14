Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Lô 10+11 Khu Anh Dũng, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, các dự án hạ tầng xây lắp, hạ tầng giao thông của Công ty.

- Chủ trì công tác đấu thầu: chỉ đạo việc lập hồ sơ thầu, phối hợp với các bộ phận/phòng ban để xây dựng giá thành, kế hoạch bảo trực tiếp tham mưu cho Tổng giám đốc giá bỏ thầu, thực hiện đấu thầu theo đúng các mốc thời gian của chủ đầu tư quy định.

- Chủ trì các công tác triển khai thực hiện dự án: lập tiến độ thi công (tổng thể và chi tiết); lập biện pháp thi công, lập kế hoạch điều phối vật tư, thiết bị và nhân lực cho các công trình dự án.

- Lập kế hoạch tổ chức phối hợp với đơn vị Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và Ban Quản lý dự án nhằm triển khai thực hiện Dự án một cách chủ động và hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm thẩm tra/thẩm định hồ sơ biện pháp thi công của nhà thầu phụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Có bằng đại học về lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.

* Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch - kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

* Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, quản lý và giám sát dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

* Có kỹ năng tốt trong việc lập và quản lý hồ sơ thầu, bao gồm lập hồ sơ thầu, phối hợp với các bộ phận/phòng ban để xây dựng giá thành, kế hoạch và tham mưu cho Tổng giám đốc giá bỏ thầu.

* Có kỹ năng tốt trong việc lập và quản lý tiến độ thi công, bao gồm lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết, lập biện pháp thi công, lập kế hoạch điều phối vật tư, thiết bị và nhân lực cho các công trình dự án.

* Có kỹ năng tốt trong việc quản lý và giám sát các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và ban quản lý dự án.

* Có kỹ năng tốt trong việc thẩm tra/thẩm định hồ sơ biện pháp thi công của nhà thầu phụ.

* Có kỹ năng tốt trong việc quản lý và giám sát các công trình dự án, bao gồm quản lý, giám sát, kiểm tra, đốc thúc và nhắc nhở ban điều hành dự án, ban chỉ huy công trường.

* Có kỹ năng tốt trong việc lập và quản lý hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình theo đúng quy định của pháp luật.

* Có kỹ năng tốt trong việc lập và quản lý giá thành dự án, bao gồm lập giá thành tổng thể và chi tiết, báo cáo Tổng giám đốc.

* Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng và cải tiến các quy trình sản xuất, thi công thông qua cập nhật và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực cầu đường và các sáng kiến cải tiến của CBCNV.

Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường Thì Được Hưởng Những Gì

* Mức lương cạnh tranh, 13 tháng lương.

* Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

* Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

* Được hưởng chế độ phụ cấp, thưởng và các khoản thu nhập khác theo quy định của công ty.

* Được hưởng chế độ nghỉ phép năm, nghỉ phép không lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hoàng Trường

