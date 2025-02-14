Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km 88 Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật nội bộ và phụ trách tài liệu đào tạo, quản lý tiến độ đào tạo, báo cáo chất lượng đào tạo liên quan.

- Dịch thuật, hỗ trợ dịch Online, dịch họp, đối ứng công việc văn phòng

- Kết nối với các đối tác Việt Nam/Nhật Bản có quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh ô tô của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 25-30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan

Tiếng Nhật N3 cứng

Kinh nghiệm giảng dạy từ 1 năm trở lên

Nhiệt tình, kỹ năng truyền đạt tốt

Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

- Nghỉ Chủ Nhật và có thêm 1-2 ngày nghỉ luân phiên hưởng lương trong tháng

- Được hỗ trợ ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày

- Môi trường làm việc năng động, chuẩn Nhật Bản

- Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

- Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company

