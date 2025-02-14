Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Km 88 Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Giảng dạy tiếng Nhật nội bộ và phụ trách tài liệu đào tạo, quản lý tiến độ đào tạo, báo cáo chất lượng đào tạo liên quan.
- Dịch thuật, hỗ trợ dịch Online, dịch họp, đối ứng công việc văn phòng
- Kết nối với các đối tác Việt Nam/Nhật Bản có quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh ô tô của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 25-30 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan
Tiếng Nhật N3 cứng
Kinh nghiệm giảng dạy từ 1 năm trở lên
Nhiệt tình, kỹ năng truyền đạt tốt
Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
- Nghỉ Chủ Nhật và có thêm 1-2 ngày nghỉ luân phiên hưởng lương trong tháng
- Được hỗ trợ ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày
- Môi trường làm việc năng động, chuẩn Nhật Bản
- Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
- Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company
