Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Km 88 Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật nội bộ và phụ trách tài liệu đào tạo, quản lý tiến độ đào tạo, báo cáo chất lượng đào tạo liên quan.
- Dịch thuật, hỗ trợ dịch Online, dịch họp, đối ứng công việc văn phòng
- Kết nối với các đối tác Việt Nam/Nhật Bản có quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh ô tô của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 25-30 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan
Tiếng Nhật N3 cứng
Kinh nghiệm giảng dạy từ 1 năm trở lên
Nhiệt tình, kỹ năng truyền đạt tốt

Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
- Nghỉ Chủ Nhật và có thêm 1-2 ngày nghỉ luân phiên hưởng lương trong tháng
- Được hỗ trợ ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày
- Môi trường làm việc năng động, chuẩn Nhật Bản
- Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
- Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km88, Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

