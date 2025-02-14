Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Melody Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 1,000 USD

Mức lương 300 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Melody - Số 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP HCM

Mô Tả Công Việc

• Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực vận tải, logistics;

• Tư vấn, giới thiệu dịch vụ vận tải, logistics của công ty đến khách hàng;

• Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu dịch vụ và thu thập thông tin khách hàng;

• Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu vận tải, logistics của khách hàng;

• Phối hợp với các bộ phận trong công ty theo dõi cập nhật tình hình hàng hóa và thông tin tới khách hàng một cách thường xuyên và kịp thời;

• Chịu trách nhiệm về doanh thu và lợi nhuận của khách hàng được giao;

• Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường và kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Logistics, kinh doanh quốc tế, kinh tế vận tải biển...

• Ít nhất từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành XNK, FWD, logistics;

• Tiếng Anh chuyên ngành khá hoặc Tiếng Trung là 1 lợi thế;

• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết thục, chốt sales, chịu được áp lực công việc cao;

• Luôn cập nhật các thông tin thị trường ngành Logistics.

Tại Công Ty TNHH Melody Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Melody Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.