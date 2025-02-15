Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cát Bà, Cát Hải, Huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

+ Kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi vận chuyển

+ Chăm sóc phương tiện đảm bảo vệ sinh, an toàn trong suốt quá trình vận chuyển;

+ Phục vụ khách trong suốt lịch trình đi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Có kinh nghiệm Bằng E 2 năm (lái xe bus); kinh nghiệm Bằng B 2 năm (lái xe buggy)

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin