Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Cát Bà, Cát Hải, Huyện Cát Hải
- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
+ Kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi vận chuyển
+ Chăm sóc phương tiện đảm bảo vệ sinh, an toàn trong suốt quá trình vận chuyển;
+ Phục vụ khách trong suốt lịch trình đi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công
- Trình độ: Có kinh nghiệm Bằng E 2 năm (lái xe bus); kinh nghiệm Bằng B 2 năm (lái xe buggy)
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
