Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham mưu cho Lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo
* Lưu ý về kết quả ứng tuyển
BVNT chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu trong 10 ngày làm việc kể từ thời điểm ứng viênnộphồ sơ
Nếu thông tin về hồ sơ của ứng viên không chính xác, trung thực, kết quả ứng tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại hình khá (ưu tiên nam cao từ 1.7m, nữ cao từ 1.6m).
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,…
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kinh doanh, làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…
- Sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)
- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết trình tốt
Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
