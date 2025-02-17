Tuyển Kiến trúc sư CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Viettel Hải Phòng, đường Lê Hồng Phong – phường Thành Tô – quận Hải An – TP Hải Phòng., Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp xúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp
Tham gia ký kết hợp đồng và lên bản vẽ thiết kế thi công
Thực hiện thiết kế bản vẽ mặt bằng, dựng 3D, Render nội ngoại thất, các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi: không quá 32 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kiến trúc, thiết kế nội thất.
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế, Sử dụng thành thạo các phần mềm: Revit, 3D Max, Sketchup.
Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; chịu được áp lực trong công việc..

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/ tháng, Phụ cấp 930.000.
Thời gian làm việc từ T2-T6 + 1 ngày thứ 7/tháng
Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng các ngày lễ tết của Việt Nam
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định....
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel, Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

