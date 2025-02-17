Tuyển Kiến trúc sư CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Tòa nhà Viettel Hải Phòng, đường Lê Hồng Phong – phường Thành Tô – quận Hải An – TP Hải Phòng., Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp xúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp
Tham gia ký kết hợp đồng và lên bản vẽ thiết kế thi công
Thực hiện thiết kế bản vẽ mặt bằng, dựng 3D, Render nội ngoại thất, các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam độ tuổi: không quá 32 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kiến trúc, thiết kế nội thất.
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế, Sử dụng thành thạo các phần mềm: Revit, 3D Max, Sketchup.
Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; chịu được áp lực trong công việc..
Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kiến trúc, thiết kế nội thất.
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế, Sử dụng thành thạo các phần mềm: Revit, 3D Max, Sketchup.
Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; chịu được áp lực trong công việc..
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/ tháng, Phụ cấp 930.000.
Thời gian làm việc từ T2-T6 + 1 ngày thứ 7/tháng
Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng các ngày lễ tết của Việt Nam
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định....
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....
Thời gian làm việc từ T2-T6 + 1 ngày thứ 7/tháng
Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng các ngày lễ tết của Việt Nam
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định....
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HẢI PHÒNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI