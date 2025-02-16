Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 17 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 27 Minh Khai, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm về các hoạt động marketing, truyền thông của Công ty và hoạt động của các cá nhân trong phòng Marketing. Điều phối, vận hành, quản trị nhân sự đảm bảo các bộ phận vận hành hiệu quả và đạt năng suất cao.
Giám sát, đôn đốc các nhân sự trong phòng tuân thủ các quy định, nội quy của công ty và của phòng.
Quản lý các kênh bán hàng phi truyền thống như bán hàng online, TA, Delivery, Catering. Quản lý mảng CSKH và giải quyết khiếu nại, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, thấu hiểu khách hàng, gia tăng lượng khách hàng thân thiết, nâng mức chi tiêu của nhóm khách hàng thân thiết tại hệ thống nhà hàng của công ty, gia tăng tần xuất sử dụng thẻ thành viên.
Xây dựng kế hoạch marketing nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và marketing được giao cho phòng marketing theo từng giai đoạn. Các chỉ tiêu cơ bản gồm: Doanh thu toàn hệ thống, doanh thu từng nhãn, doanh thu từng nhà hàng. Doanh thu từ các kênh phi truyền thống như Delivery, Take a way, doanh thu từ các app, doanh thu tiệc, doanh thu từ nhóm khách hàng thân thiết, doanh thu từ kênh mới.
Thường xuyên thu thập thông tin thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Cập nhật thường xuyên, nhanh nhất các chương trình khuyến mại của đối thủ cạnh tranh tại vùng thị trường, tổng hợp, phân tích và báo cáo BGĐ.
Theo sát và cập nhật các kênh truyền thông mới, xu hướng truyền thông để phát triển kênh truyền thông cho các thương hiệu của công ty.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ Giám đốc Marketing và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam /Nữ tốt nghiệp Đại học.
Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm ngành Marketing, ít nhất 1 năm vị trí Quản lý
Am hiểu về ngành ẩm thực – nhà hàng.
Am hiểu các công cụ marketing.
Có năng lực tổ chức, lãnh đạo và điều hành.
Tư duy sáng tạo và trách nhiệm cao trong công việc.
Nắm bắt xu hướng mạng xã hội, truyền thông nhanh chóng.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng chế độ ngày nghỉ lễ tết theo quy định.
Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Du lịch hàng năm theo quy chế Công ty
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng do công ty chi trả.
Được làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 3AE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 27 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

