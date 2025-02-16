Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GREEN ANCHOR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng, Quận Hải An
- Lương tháng thứ 13
- Thưởng lễ, Tết.....
- Được tham dự các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và làm việc với những chuyên gia hàng đầu về Giáo dục.
- Ăn trưa miễn phí tại cơ sở Trường.
- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ, năng động, cởi mở, cơ sở vật chất hiện đại.
- Tham gia các hoạt động Team building, du lịch thường niên, lễ tri ân tưởng thưởng cùng công ty.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Trực tiếp tham gia chịu trách nhiệm chính (lead) hoạt động tuyển sinh của Nhà Trường.

- Chịu sự quản lý trực tiếp từ TGĐ, Hiệu trưởng và KPI tuyển sinh của Nhà Trường.

- Tiếp đón PHHS tham quan nhà trường, giải đáp thắc mắc, tư vấn nhập học cho PHHS.

- Quản lý fanpage, trả lời fanpage, chăm sóc fanpage và các kênh truyền thông khác của Nhà Trường cùng MKT Team.

- Báo cáo và lập kế hoạch tuyển sinh định kỳ theo tuần, tháng, năm.

- Là người đóng góp vai trò đại diện hình ảnh của nhà trường trước các PHHS.

- Quản lý (lead) các công việc, hoạt động của phòng lễ tân và bộ phận lễ tân – CSKH

- Đào tạo nhân sự thuộc bộ phận mình quản lý

- Chịu sự quản lý trực tiếp từ TGĐ, Hiệu trưởng và sự điều động công việc của Nhà Trường.

- Chăm sóc, thông tin, giải đáp thắc mắc cho các PHHS hiện hữu của nhà trường

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng (trở lên)

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm vị trí bộ phận tuyển sinh hoặc trưởng ban tuyển sinh trong trường học mầm non hoặc các đơn vị thuộc ngành giáo dục.

- Thành thạo Tiếng Anh là một lợi thế

- Có kinh nghiệm làm các công việc hành chính, thành thạo các kỹ năng văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, sử dụng máy photocopy

- Có kỹ năng quản trị, sắp xếp, điều phối công việc, đa nhiệm.

- Giao tiếp tốt

- Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn, cầu thị, có tinh thần học tập bồi dưỡng chuyên môn.

- Tinh thần làm việc trẻ trung, cởi mở, có tầm nhìn trong công việc, sẵn sàng cống hiến, đóng góp để phát triển sự nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH GREEN ANCHOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 40 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREEN ANCHOR

