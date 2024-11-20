Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX
- Bắc Ninh: KCN TIÊN SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Sử dụng thiết bị kiểm tra, đồng hồ vạn năng, súng hơi, mỏ hàn, máy dò sóng và BGA (bóng hàn) được làm lại;
2. Cần có khả năng sử dụng các công cụ giao tiếp (232\485/I2C\CNA) và có thể phân tích sơ đồ nguyên lý một cách độc lập và khả năng phân tích máy hoàn chỉnh;
3. Chủ trì phân tích và định vị các vấn đề lỗi sản phẩm do khách hàng báo cáo, đồng thời có khả năng sử dụng khéo léo 5W2H, SMART, SWOT... và các công cụ khác để viết báo cáo phân tích lỗi chi tiết;
4. Chịu trách nhiệm phân tích TOP sản phẩm RMA, xác định rủi ro sản phẩm tiềm ẩn và đề xuất đề xuất tối ưu hóa;
5. Tư duy logic chặt chẽ, nắm vững kiến thức sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, tinh thần trách nhiệm tốt;
6. Ưu tiên những người có kinh nghiệm về bộ nguồn UPS, MDVR, camera, biến tần, máy quét và phân tích
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Tiếng Trung 4 kỹ năng
3. Có tinh thân cầu tiến, ham học hỏi
4. Có thể đi đào tạo tại Trung Quốc ngắn hạn
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các đãi ngộ theo luật lao động
Cơ hội thăng tiến cao
Cử đi TQ đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
