Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN TIÊN SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Sử dụng thiết bị kiểm tra, đồng hồ vạn năng, súng hơi, mỏ hàn, máy dò sóng và BGA (bóng hàn) được làm lại;

2. Cần có khả năng sử dụng các công cụ giao tiếp (232\485/I2C\CNA) và có thể phân tích sơ đồ nguyên lý một cách độc lập và khả năng phân tích máy hoàn chỉnh;

3. Chủ trì phân tích và định vị các vấn đề lỗi sản phẩm do khách hàng báo cáo, đồng thời có khả năng sử dụng khéo léo 5W2H, SMART, SWOT... và các công cụ khác để viết báo cáo phân tích lỗi chi tiết;

4. Chịu trách nhiệm phân tích TOP sản phẩm RMA, xác định rủi ro sản phẩm tiềm ẩn và đề xuất đề xuất tối ưu hóa;

5. Tư duy logic chặt chẽ, nắm vững kiến thức sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, tinh thần trách nhiệm tốt;

6. Ưu tiên những người có kinh nghiệm về bộ nguồn UPS, MDVR, camera, biến tần, máy quét và phân tích

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm 2 năm trong doanh nghiệp sản xuất

2. Tiếng Trung 4 kỹ năng

3. Có tinh thân cầu tiến, ham học hỏi

4. Có thể đi đào tạo tại Trung Quốc ngắn hạn

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm trong thời gian thử việc

Được hưởng đầy đủ các đãi ngộ theo luật lao động

Cơ hội thăng tiến cao

Cử đi TQ đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

