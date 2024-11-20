Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN TIÊN SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Sử dụng thiết bị kiểm tra, đồng hồ vạn năng, súng hơi, mỏ hàn, máy dò sóng và BGA (bóng hàn) được làm lại;
2. Cần có khả năng sử dụng các công cụ giao tiếp (232\485/I2C\CNA) và có thể phân tích sơ đồ nguyên lý một cách độc lập và khả năng phân tích máy hoàn chỉnh;
3. Chủ trì phân tích và định vị các vấn đề lỗi sản phẩm do khách hàng báo cáo, đồng thời có khả năng sử dụng khéo léo 5W2H, SMART, SWOT... và các công cụ khác để viết báo cáo phân tích lỗi chi tiết;
4. Chịu trách nhiệm phân tích TOP sản phẩm RMA, xác định rủi ro sản phẩm tiềm ẩn và đề xuất đề xuất tối ưu hóa;
5. Tư duy logic chặt chẽ, nắm vững kiến thức sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, tinh thần trách nhiệm tốt;
6. Ưu tiên những người có kinh nghiệm về bộ nguồn UPS, MDVR, camera, biến tần, máy quét và phân tích

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm 2 năm trong doanh nghiệp sản xuất
2. Tiếng Trung 4 kỹ năng
3. Có tinh thân cầu tiến, ham học hỏi
4. Có thể đi đào tạo tại Trung Quốc ngắn hạn

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm trong thời gian thử việc
Được hưởng đầy đủ các đãi ngộ theo luật lao động
Cơ hội thăng tiến cao
Cử đi TQ đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN TIÊN SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH

