Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Kiểm tra bản vẽ thiết kế, làm việc với chủ đầu tư, TVGS về các vấn đề vướng mắc cần được làm rõ và thống nhất phương án lập bản vẽ shop.

Lập bản vẽ Shop, Bóc tách vật tư, lên khối lượng vật tư cần thiết để cung cấp cho bộ phận vật tư.

Thực hiện việc lập và lưu trữ các biên bản, văn bản liên quan đến việc thay đổi bản vẽ và sửa chữa hiện trường.

Tham gia nghiệm thu chất lượng, nghiệm thu khối lượng với CĐT, TVGS

Lập bản vẽ hoàn công, bảng khối lượng nghiệm thu để phục vụ thanh quyết toán

Tham gia kiểm tra kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu bàn giao hạng mục, hệ thống với TVGS và CĐT.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCH công trường và công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành cấp thoát nước, môi trường...

- Ứng viên có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm shop cho các dự án Khu đô thị, Resrort, Khách sạn hoặc nhà máy sản xuất, nhà xưởng...

- Sử dụng Autocad, phần mềm office,… thành thạo.

- Kiên trì, chịu áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16.000.000đ – 25.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)

- Sắp xếp chỗ ở, chi phí Điện với ứng viên ngoại tỉnh

- Thưởng chế độ Lễ, Tết, Thưởng % theo dự án, đóng BHXH theo quy định

- Các hoạt động công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

