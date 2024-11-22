Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Tân Cơ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 92 Phố Yết Kiêu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tùy theo vị trí công tác, mô tả công việc sẽ bao gồm toàn bộ hoặc một vài nhiệm vụ dưới đây:

- Thiết kế sản phẩm, thiết kế chế tạo, thiết kế thi công

- Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng

- Tư vấn công nghệ và kỹ thuật sản xuất cho nhà cung cấp và các xưởng sản xuất

- Bóc tách vật tư, vật liệu

- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát chất lượng hàng hóa

- Giám sát chất lượng chế tạo, thi công

- Tổ chức thi công, lắp đặt và sản xuất chế tạo

- Đánh giá năng lực kỹ thuật và sản xuất của nhà thầu, nhà cung cấp

- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị và hệ thống điện công nghiệp

- Các nhiệm vụ khác theo khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Xây dựng, Kết cấu thép, Chế tạo máy, Công nghệ hàn, Công nghệ vật liệu, Gia công áp lực, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học (Hóa điện và xử lý chống ăn mòn), Bảo dưỡng công nghệp, Giao thông vẫn tải, Logistic

- Yêu cầu về kỹ năng:

+ Trình độ chuyên môn từ khá trở lên

+ Sử dụng thành thạo một trong số các phần mềm thiết kế AutoCAD, Inventor, Solidworks, Revit, Tekla, MasterCam, SigmaNet…

+ Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp cơ bản;

+ Chủ động, tích cực, trung thực, có tinh thần học hỏi, cống hiến và khả năng chịu áp lực tốt;

+ Làm việc nhóm, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp, đi công tác hoặc chấp hành lệnh điều động, biệt phái;

+ Có khả năng tổ chức, hoạch định công việc và cải tiến để nâng cao năng suất, chất lượng công việc;

+ Có tinh thần phấn đấu, coi trọng sự phát triển và uy tín của tổ chức và bản thân;

- Ưu tiên:

+ Người có kinh nghiệm công tác trong thực tế; Người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

+ Người có khả năng sử dụng thành thạo một trong số các ngoại ngữ: Tiếng Anh, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Compuchia, Myanmar

+ Hoàn cảnh, điều kiện cá nhân phù hợp với vị trí công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Tân Cơ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thoản thuận, thương lượng – tùy theo năng lực, kinh nghiệm.

Chế độ phúc lợi tốt; Được hưởng các quyền lợi về lương tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày nghỉ, sinh nhật… theo quy định của công ty.

Cơm trưa tại công ty.

Được đảm bảo các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

.

Địa điểm làm việc:

Tại số 92 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Tân Cơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin