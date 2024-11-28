Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Kỹ Thuật Hạ Tầng Legend làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 152 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Thủ Đức Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai công tác thi công giám sát, theo dõi đôn đốc tiến độ công trình. Báo cáo cập nhật khối lượng thực hiện, tình hình tại công trường.

- Xử lý những vướng mắc về kỹ thuật, đề xuất những bất hợp lý, phát sinh với các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

- Giám sát thi công các hệ thống Điện, Cơ Điện

- Quản lí, theo dõi, thực hiện và tổ chức thực hiện hồ sơ thi công (hồ sơ hoàn thành xây dựng hạng mục công trình).

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên nghành về kỹ thuật như Nhiệt Lạnh, Cơ khí, điện.

Biết thành thạo Autocad, biết Revit là một lợi thế.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp các hệ thống cơ điện

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Kỹ Thuật Hạ Tầng Legend Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ : Thỏa Thuận (Cạnh tranh theo năng lực)

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng và chuyên nghiệp.

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước;

- Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động;

- Thưởng vào các dịp Lễ lớn trong năm, thưởng tháng 13, thưởng dự án, thưởng nóng....

- Đầy đủ chế độ phúc lợi cho nhân viên và tứ thân phụ mẫu theo chính sách của Công đoàn của Công ty: sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu sự, hỷ sự,…

Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Kỹ Thuật Hạ Tầng Legend

