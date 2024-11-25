Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 27 ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Triển khai và quản lý hồ sơ sản xuất nội thất công trình và dự án;

- Khảo sát hiện trạng công trình, dự án đảm bảo thông số, số liệu chính xác phục vụ triển khai hồ sơ sản xuất;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai hồ sơ sản xuất;

- Bóc tách kết cấu sản phẩm,

- Làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất để điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thi công hoàn thiện sản phẩm;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng (AUTOCAD, Sketchup – ABF). Biết dùng phần mềm cabinet vision là lợi thế;

- Có từ 2 -3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài;

- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi;

- Tính kỷ luật, trách nhiệm trong công việc;

- Khả năng làm việc với tiến độ gấp;

- Có kinh nghiệm làm việc với xưởng sản xuất.

QUYỀN LỢI:

- THU NHẬP: 13.000.000 – 16.000.000Đ + Phụ cấp + Thưởng lợi nhuận(Ứng viên deal lương cứng trực tiếp khi phỏng vấn tùy theo năng lực)

TỔNG THU NHẬP TRUNG BÌNH THÁNG 18.000.000Đ – 20.000.000Đ

- Thử việc 2 tháng (85% Lương cơ bản), nhân sự được cân nhắc nhận 100% LCB ngay sau 1 tháng khi được đánh giá hoàn thành tốt công việc,

- Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác theo quy định;

- Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế;

- Đội ngũ nhân sự chuyên môn, trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết;

- Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

- Thời gian: 08:15 – 17:30 từ sáng thứ Hai đến sáng thứ Bảy

- Địa điểm: Số 27 ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

