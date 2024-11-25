Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 27 ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Triển khai và quản lý hồ sơ sản xuất nội thất công trình và dự án;
- Khảo sát hiện trạng công trình, dự án đảm bảo thông số, số liệu chính xác phục vụ triển khai hồ sơ sản xuất;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai hồ sơ sản xuất;
- Bóc tách kết cấu sản phẩm,
- Làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất để điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thi công hoàn thiện sản phẩm;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng (AUTOCAD, Sketchup – ABF). Biết dùng phần mềm cabinet vision là lợi thế;
- Có từ 2 -3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài;
- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi;
- Tính kỷ luật, trách nhiệm trong công việc;
- Khả năng làm việc với tiến độ gấp;
- Có kinh nghiệm làm việc với xưởng sản xuất.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI:
- THU NHẬP: 13.000.000 – 16.000.000Đ + Phụ cấp + Thưởng lợi nhuận(Ứng viên deal lương cứng trực tiếp khi phỏng vấn tùy theo năng lực)
TỔNG THU NHẬP TRUNG BÌNH THÁNG 18.000.000Đ – 20.000.000Đ
- Thử việc 2 tháng (85% Lương cơ bản), nhân sự được cân nhắc nhận 100% LCB ngay sau 1 tháng khi được đánh giá hoàn thành tốt công việc,
- Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác theo quy định;
- Đào tạo chuyên môn liên tục, làm việc với các KTS giỏi và tiếp cận các công trình thực tế;
- Đội ngũ nhân sự chuyên môn, trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết;
- Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty.
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
- Thời gian: 08:15 – 17:30 từ sáng thứ Hai đến sáng thứ Bảy
- Địa điểm: Số 27 ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội

Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Nội ngoại thất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kingwood Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B11 số 280 Hồ Tùng Mậu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

