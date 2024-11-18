Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 52 TT6 - Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam - Yên Phong, Bắc Ninh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công.

Triển khai trực tiếp công tác thi công, giám sát các Đội/ Nhóm thi công.

Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chính quy chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương đối với ứng viên tốt nghiệp Đại Học, 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương đối với ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng

Nam tuổi từ 24 - 32 . Ưu tiên ứng viên, có sức khỏe tốt và từng thi công nhà cao tầng, nhà xưởng

Năng động, linh hoạt, phối hợp với các đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm.

Tư duy tốt, khả năng làm việc độc lập và teamwork

Khả năng chịu được áp lực công việc + Sẵn sàng đi công tác theo sự điều động của công ty

Sinh viên mới ra trường ĐH Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc, ĐH Giao Thông Vận Tải, Đại học Thủy Lợi, ... (có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt) sẽ được đào tạo, trình độ cao đẳng trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.

Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.

Được đào tạo, quy hoạch vào đội ngũ quản lý kế thừa với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hỗ trợ bữa ăn và nhà ở theo BCH công trường.

Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VINACONSOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin