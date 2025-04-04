Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội – Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn Phòng 404, tầng 4, toà nhà Dreamland Bonanza, Số 23 Phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập bảng tiến độ thi công chi tiết, nhân lực và vật tư kịp thời theo yêu cầu đề ra.

- Quản lý chặt chẽ các nhà thầu, tổ đội khoán và nghiệm thu từng bước trong quá trình thi công.

- Thường xuyên, liên tục đôn đốc nhà thầu và các tổ đội thi công đúng tiến độ đã được chủ đầu tư phê duyệt

- Phối hợp với bộ phận thiết kế, bộ phận vật tư: đảm bảo thi công chính xác theo bản vẽ với tínhkỹ - mỹ thuật cao nhất, sử dụng đúng chủng loại vật tư đã được phê duyệt, có phản hồi kịp thời để tránh sai xót trước khi thi công.

- Báo cáo công việc hàng ngày, thường xuyên trao đổi thông tin.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp các trường xây dựng

- Có kinh nghiệm trong công tác giám sát thi công hoàn thiện (nội thất, xây trát, ốp lát, sơn bả, thạch cao, cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn, kết cấu thép...)

- Am hiểm trong lĩnh vực nhà công nghiệp, đặc biệt các công trình vốn FDI đầu tư (Nhật Bản, Hàn Quốc....)

- KINH NGHIỆM 2 NĂM trở lên ở vị trí tương đương.

- Biết sử dụng cơ bản Autocad, phần mềm dự toán...và các phần mềm hỗ trợ văn phòng MS office(Word, Excel, Power point)...

Dự án : Các tỉnh miền Bắc: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, ...

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội – Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15 - 22tr/ tháng, có thể đàm phán tùy vào năng lực của ứng viên

- Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm. Xét tăng lương 12 tháng/lần

- Được đào tạo về chuyên môn đặc thù của ngành xây dựng.

- Phúc lợi: du lịch, hiếu hỉ, thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13, 14

- Tham gia Bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Thưởng theo chỉ tiêu hiệu quả dự án (chất lượng, tiến độ, an toàn...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội – Sài Gòn

