Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 500 - 650 USD
* Mô tả công việc:
- Nhập xuất kho theo đúng chứng từ, đúng quy trình công ty. Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng nhập và chứng từ, giữa thực tế hàng xuất và định mức.
- Bảo quản, bảo vệ hàng hóa không bị hỏng hóc, mất mát.
- Lập file báo cáo dữ liệu Nhập-Xuất-Tồn hàng ngày, ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh khi xuất nhập hàng hóa. Đảm bảo số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và đúng với hàng tồn kho thực tế.
- Báo cáo số liệu hàng tồn kho hàng tuần và các báo cáo khác khi có yêu cầu từ cấp quản lý.
- Lập phiếu cho mượn Công cụ dụng cụ (CCDC ), theo dõi và có trách nhiệm nhắc nhở việc trả CCDC khi công việc hoàn tất.
- Sắp xếp, phân loại hàng hóa đúng vị trí quy định trong kho và theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước.
Với Mức Lương 500 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học các ngành: Kế toán, xây dựng…
- Ưu tiên đã từng làm việc ở các công trình xây dựng.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kỹ năng lập báo cáo.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
