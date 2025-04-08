Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD

* Mô tả công việc:

- Nhập xuất kho theo đúng chứng từ, đúng quy trình công ty. Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng nhập và chứng từ, giữa thực tế hàng xuất và định mức.

- Bảo quản, bảo vệ hàng hóa không bị hỏng hóc, mất mát.

- Lập file báo cáo dữ liệu Nhập-Xuất-Tồn hàng ngày, ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh khi xuất nhập hàng hóa. Đảm bảo số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và đúng với hàng tồn kho thực tế.

- Báo cáo số liệu hàng tồn kho hàng tuần và các báo cáo khác khi có yêu cầu từ cấp quản lý.

- Lập phiếu cho mượn Công cụ dụng cụ (CCDC ), theo dõi và có trách nhiệm nhắc nhở việc trả CCDC khi công việc hoàn tất.

- Sắp xếp, phân loại hàng hóa đúng vị trí quy định trong kho và theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước.