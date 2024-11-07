Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG

Bưu chính Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 4 cụm công nghiệp Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm chính trong việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị máy móc điện, điện lạnh.
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống điện lạnh, máy móc nếu có đơn hàng.
- Thực hiện những công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.
- Cung cấp thông tin phản hồi (báo cáo) kịp thì về sự phù hợp của các yêu cầu trong hệ thống quản lý cho các cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 22-35 tuổi
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các nghành có liên quan: Cơ điện tử, điện, điện lạnh.....
- Kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt vận hành các thiết bị máy móc, điện lạnh từ 1 năm trở lên
- Có thể đi ca và tăng ca theo yêu cầu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/24
- Xét tăng lương định kì hàng năm, du lịch, mừng cưới hỏi, tang chế, và thăm hỏi nằm viện/ốm đau.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng thâm niên cho người làm từ 2 năm trở lên
- Phụ cấp đi lại, phụ cấp làm ngoài giờ, phụ cấp đi tỉnh,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12 lô BT5 xuân phương, phường xuân phương, quận nam từ liêm hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

