Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CỔNG VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4 cụm công nghiệp Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm chính trong việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị máy móc điện, điện lạnh.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống điện lạnh, máy móc nếu có đơn hàng.

- Thực hiện những công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Cung cấp thông tin phản hồi (báo cáo) kịp thì về sự phù hợp của các yêu cầu trong hệ thống quản lý cho các cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam tuổi từ 22-35 tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các nghành có liên quan: Cơ điện tử, điện, điện lạnh.....

- Kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt vận hành các thiết bị máy móc, điện lạnh từ 1 năm trở lên

- Có thể đi ca và tăng ca theo yêu cầu

Quyền Lợi

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/24

- Xét tăng lương định kì hàng năm, du lịch, mừng cưới hỏi, tang chế, và thăm hỏi nằm viện/ốm đau.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng thâm niên cho người làm từ 2 năm trở lên

- Phụ cấp đi lại, phụ cấp làm ngoài giờ, phụ cấp đi tỉnh,...

Cách Thức Ứng Tuyển

