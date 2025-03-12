Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Thiết lập mô hình kinh doanh mới cho bảo mật mạng, lập kế hoạch triển khai mạng doanh nghiệp.

- Phân tích điểm yếu về bảo mật cho khách hàng

- Cung cấp giải pháp bảo mật cho khách hàng

- Nghiên cứu xu hướng bảo mật tại Việt Nam

- Các nhiệm vụ khác do quản lý giao

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 năm kinh nghiệm network engineer

- Có open cho các bạn fresher đã học về an ninh mạng

- Tiếng Anh: trung cấp

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết, lương tháng 13.

Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép hàng năm có lương theo quy định

Company event, company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

