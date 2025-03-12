Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Thiết lập mô hình kinh doanh mới cho bảo mật mạng, lập kế hoạch triển khai mạng doanh nghiệp.
- Phân tích điểm yếu về bảo mật cho khách hàng
- Cung cấp giải pháp bảo mật cho khách hàng
- Nghiên cứu xu hướng bảo mật tại Việt Nam
- Các nhiệm vụ khác do quản lý giao

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 năm kinh nghiệm network engineer
- Có open cho các bạn fresher đã học về an ninh mạng
- Tiếng Anh: trung cấp

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết, lương tháng 13.
Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép hàng năm có lương theo quy định
Company event, company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

