Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CTC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CTC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: tp Từ sơn, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ khách hàng sửa chữa máy tính, máy in
Máy tính (cài win, sửa chữa lỗi cơ bản của máy tính)
Máy in (đổ mực thay trống gạt, lụa lô ép, vật tư tiêu hao máy in)
Hỗ trợ khách hàng sửa chữa máy tính, máy in
Máy tính (cài win, sửa chữa lỗi cơ bản của máy tính)
Máy in (đổ mực thay trống gạt, lụa lô ép, vật tư tiêu hao máy in)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực CNTT Độ tuổi 22 tuổi đến 35 tuổi nhanh nhẹn, trung thực ham học hỏi Tốt Trung Cấp chuyên nganh CNTT
Nam có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực CNTT
Độ tuổi 22 tuổi đến 35 tuổi nhanh nhẹn, trung thực ham học hỏi
Tốt Trung Cấp chuyên nganh CNTT
Nam có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực CNTT
Độ tuổi 22 tuổi đến 35 tuổi nhanh nhẹn, trung thực ham học hỏi
Tốt Trung Cấp chuyên nganh CNTT
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CTC Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ lễ tết, theo luật lao động Việt Nam Du lịch hè Tháng lương 13
Chế độ nghỉ lễ tết, theo luật lao động Việt Nam
Du lịch hè
Tháng lương 13
Chế độ nghỉ lễ tết, theo luật lao động Việt Nam
Du lịch hè
Tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI