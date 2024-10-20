Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CTC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: tp Từ sơn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ khách hàng sửa chữa máy tính, máy in Máy tính (cài win, sửa chữa lỗi cơ bản của máy tính) Máy in (đổ mực thay trống gạt, lụa lô ép, vật tư tiêu hao máy in)

Nam có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực CNTT Độ tuổi 22 tuổi đến 35 tuổi nhanh nhẹn, trung thực ham học hỏi Tốt Trung Cấp chuyên nganh CNTT

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CTC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ lễ tết, theo luật lao động Việt Nam Du lịch hè Tháng lương 13

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.