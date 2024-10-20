Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
- Bắc Ninh: 349 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Địa điểm làm việc: 349 Trần Hưng Đạo, p. Đại Phúc, TP. Bắc Ninh
Mô tả công việc:
- Trưng bày hàng hóa, chăm sóc hình ảnh cửa hàng
- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình KM phù hợp
- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách hàng.
- Ghi nhận và lưu thông tin khách hàng
- Giữ gìn vệ sinh cửa hàng
- Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng.
- Thực hiện các công việc khác do theo sự phân công của QL trực tiếp.
Làm việc theo ca xoay KHÔNG CHUYÊN CA - KHÔNG PARTTIME
Thời gian làm việc: Ca 1: 8h00 - 16h00;
Thời gian làm việc:
Ca 2: 11h00 - 19h00
Ca 3: 13h30 - 21h30.
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương như: Bán lẻ thời trang, dịch vụ, hóa mỹ phẩm,...
- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, yêu thích thời trang
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, nghỉ 04 ngày/ tháng + 1 ngày nghỉ có lương
- 15 Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...
- 06 Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...
- Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...
- Tăng lương theo năng lực và kết quả công việc
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên Phó/ Quản Lý Cửa Hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI