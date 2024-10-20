Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 133 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Hướng dẫn tư vấn cho khách hàng lựa chọn thực đơn. Cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm dịch vụ của cửa hàng. Thực hiện lấy order, thu tiền, in hóa đơn, kiểm tra tiền thừa. Pha chế thức uống theo đúng tiêu chuẩn định lượng, hình thức, thao tác nhanh chóng và đạt hiệu quả cao trong sản - phẩm đem đến cho khách hàng. Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ các vấn đề khách hàng cần. Đảm bảo dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 18 - 25 Chăm chỉ năng động, tự tin và giao tiếp tốt. Có trách nhiệm cao trong công việc. Thời gian gắn bó trên 6 tháng. Làm được cuối tuần, lễ tết.

Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 3tr - 6tr tùy theo ca làm việc Thưởng chuyên cần + thưởng vượt doanh số Được sử dụng đồ uống miễn phí (Partner Treat). Môi trường làm việc năng động, lịch sự, chuyên nghiệp. Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm. Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc

