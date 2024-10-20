Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

AN café - Từ vùng Kinh Bắc
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
AN café - Từ vùng Kinh Bắc

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 133 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Hướng dẫn tư vấn cho khách hàng lựa chọn thực đơn. Cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm dịch vụ của cửa hàng. Thực hiện lấy order, thu tiền, in hóa đơn, kiểm tra tiền thừa. Pha chế thức uống theo đúng tiêu chuẩn định lượng, hình thức, thao tác nhanh chóng và đạt hiệu quả cao trong sản - phẩm đem đến cho khách hàng. Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ các vấn đề khách hàng cần. Đảm bảo dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 18 - 25 Chăm chỉ năng động, tự tin và giao tiếp tốt. Có trách nhiệm cao trong công việc. Thời gian gắn bó trên 6 tháng. Làm được cuối tuần, lễ tết.
Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 3tr - 6tr tùy theo ca làm việc Thưởng chuyên cần + thưởng vượt doanh số Được sử dụng đồ uống miễn phí (Partner Treat). Môi trường làm việc năng động, lịch sự, chuyên nghiệp. Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm. Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AN café - Từ vùng Kinh Bắc

AN café - Từ vùng Kinh Bắc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Trần Phú, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

