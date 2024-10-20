Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc
- Hà Nội: 133 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng ...và 6 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Hướng dẫn tư vấn cho khách hàng lựa chọn thực đơn. Cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm dịch vụ của cửa hàng.
Thực hiện lấy order, thu tiền, in hóa đơn, kiểm tra tiền thừa.
Pha chế thức uống theo đúng tiêu chuẩn định lượng, hình thức, thao tác nhanh chóng và đạt hiệu quả cao trong sản - phẩm đem đến cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ các vấn đề khách hàng cần.
Đảm bảo dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 18 - 25
Chăm chỉ năng động, tự tin và giao tiếp tốt.
Có trách nhiệm cao trong công việc.
Thời gian gắn bó trên 6 tháng.
Làm được cuối tuần, lễ tết.
Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 3tr - 6tr tùy theo ca làm việc
Thưởng chuyên cần + thưởng vượt doanh số
Được sử dụng đồ uống miễn phí (Partner Treat).
Môi trường làm việc năng động, lịch sự, chuyên nghiệp.
Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
