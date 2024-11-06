Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 342 đường D14, KDC Hưng Phú 1, Phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo prompt chi tiết và đa dạng để hướng dẫn mô hình LLM trả lời đúng, phù hợp với yêu cầu cụ thể.
Tạo prompt chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên sang SQL (Text-to-SQL) bằng cách sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
Điều chỉnh prompt dựa trên phản hồi từ LLM, tối ưu hóa cách viết câu hỏi, câu lệnh để tăng độ chính xác và tính nhất quán trong các phản hồi.
Lập trình bằng ngôn ngữ Python sử dụng các API có sẵn (như OpenAI) để tích hợp vào ứng dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc Toán tin.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm lập trình python, biết sử dụng các framework như Langchain, LlamaIndex, ...
Có kiến thức sâu về cách hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn (như GPT-4, BERT, T5, ...)
Có kỹ năng prompt engineering: Hiểu cách viết prompt để hướng dẫn và giới hạn phản hồi của mô hình theo mục tiêu cụ thể
Có kinh nghiệm sử dụng API (như OpenAI API) và tích hợp các API này vào hệ thống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng
Được ăn trưa tại công ty
Được đóng bảo hiểm xã hội, y tế
Có thưởng các ngày lễ tết
Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm cùng công ty
Thưởng theo dự án, đi du lịch nhiều nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 342 Đường D14, KDC Hưng Phú 1, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

