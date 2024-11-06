Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 342 đường D14, KDC Hưng Phú 1, Phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo prompt chi tiết và đa dạng để hướng dẫn mô hình LLM trả lời đúng, phù hợp với yêu cầu cụ thể.

Tạo prompt chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên sang SQL (Text-to-SQL) bằng cách sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

ngôn ngữ tự nhiên sang SQL (Text-to-SQL)

Điều chỉnh prompt dựa trên phản hồi từ LLM, tối ưu hóa cách viết câu hỏi, câu lệnh để tăng độ chính xác và tính nhất quán trong các phản hồi.

Lập trình bằng ngôn ngữ Python sử dụng các API có sẵn (như OpenAI) để tích hợp vào ứng dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc Toán tin.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm lập trình python, biết sử dụng các framework như Langchain, LlamaIndex, ...

Có kiến thức sâu về cách hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn (như GPT-4, BERT, T5, ...)

Có kỹ năng prompt engineering: Hiểu cách viết prompt để hướng dẫn và giới hạn phản hồi của mô hình theo mục tiêu cụ thể

prompt engineering

Có kinh nghiệm sử dụng API (như OpenAI API) và tích hợp các API này vào hệ thống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng

Được ăn trưa tại công ty

Được đóng bảo hiểm xã hội, y tế

Có thưởng các ngày lễ tết

Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm cùng công ty

Thưởng theo dự án, đi du lịch nhiều nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin