Tuyển Lập Trình Viên Frontend thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phát triển các hệ thống website của công ty Tham gia phân tích, thiết kế, và cải tiến chức năng cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty và khách hàng; Phối hợp làm việc với team để nâng cao chất lượng công việc; Tối ưu code để tăng tốc xử lý và mở rộng; Tìm hiểu công nghệ theo yêu cầu của cấp trên; Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ công ty;

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình Web (HTML, CSS, javascript, typescript) Có kinh nghiệm làm việc với framework Angular(Reactjs, Vuejs,...) tối thiểu 01 năm Có kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thích thú với việc nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng kỹ thuật mới. Có hiểu biết về Restful api, JWT, mô hình server-client. Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần chủ động học hỏi, tìm hiểu. Tư duy logic, sẵn sàng học thêm ngôn ngữ lập trình (framework) mới. Quản lý source code qua Git, SVN,... Tìm hiểu các công nghệ mới, tham gia các buổi seminar của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 25.000.000đ, bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng, trong đó thu nhập cứng tùy theo năng lực, được trao đổi khi phỏng vấn. Tham gia phát triển các dự án mới hoặc maintain các dự án của công ty Nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước. Được tham gia BHXH theo quy định pháp luật và Công ty Xét tăng lương 02 lần/năm Du lịch, nghỉ mát thường niên Môi trường trẻ, chuyên nghiệp, có các chính sách hỗ trợ tối đa cho nhân viên hoàn thành công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)

