Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Lập trình viên Mobile

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3D4 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, P.Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tập trung vào việc xây dựng giao diện và tương tác người dùng trong ứng dụng Phân tích và chuyển yêu cầu người dùng thành các chức năng của sản phẩm Đóng góp ý kiến về chức năng sản phẩm cùng đội dự án để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho người dùng. Xây dựng ứng dụng di động phù hợp với dự án của công ty. Xây dựng hybrid mobile app để ứng dụng chạy trên nền tảng Android hoặc iOS. Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng. Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm. Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API. Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git. Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề. Thực hiện các công việc liên quan khác được giao. Ưu tiên các ứng viên fullstack, biết thiết kế kiến trúc hệ thống, có chứng chỉ quốc tế. Phân tích, thiết kế hệ thống theo yêu cầu của công ty và khách hàng. Phối hợp với nhóm phát triển ứng dụng để xây dựng hệ thống. Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của quản lý giao.
Tập trung vào việc xây dựng giao diện và tương tác người dùng trong ứng dụng
Phân tích và chuyển yêu cầu người dùng thành các chức năng của sản phẩm
Đóng góp ý kiến về chức năng sản phẩm cùng đội dự án để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho người dùng.
Xây dựng ứng dụng di động phù hợp với dự án của công ty.
Xây dựng hybrid mobile app để ứng dụng chạy trên nền tảng Android hoặc iOS.
Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng.
Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm.
Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API.
Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git.
Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề.
Thực hiện các công việc liên quan khác được giao.
Ưu tiên các ứng viên fullstack, biết thiết kế kiến trúc hệ thống, có chứng chỉ quốc tế.
Phân tích, thiết kế hệ thống theo yêu cầu của công ty và khách hàng.
Phối hợp với nhóm phát triển ứng dụng để xây dựng hệ thống.
Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của quản lý giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, Khoa học máy tính hoặc ngành liên quan. Kinh nghiệm từ 1 - 3 năm kinh nghiệm với Flutter Nhận diện, kiểm soát và đề xuất giải pháp của các rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động vận hành từ đối tác, khách hàng, hoặc trong hoạt động nội bộ Công ty. Kiến thức pháp luật có liên quan: hiểu các luật có liên quan để đề xuất và phòng ngừa rủi ro trong thực hiện công việc. Kiến thức tin học: Thành thạo tin học văn phòng. Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Kỹ năng kiểm soát và đánh giá rủi ro. Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian. Kỹ năng trình bày điều phối cuộc họp.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, Khoa học máy tính hoặc ngành liên quan.
Kinh nghiệm từ 1 - 3 năm kinh nghiệm với Flutter
Nhận diện, kiểm soát và đề xuất giải pháp của các rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động vận hành từ đối tác, khách hàng, hoặc trong hoạt động nội bộ Công ty.
Kiến thức pháp luật có liên quan: hiểu các luật có liên quan để đề xuất và phòng ngừa rủi ro trong thực hiện công việc.
Kiến thức tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng kiểm soát và đánh giá rủi ro.
Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian.
Kỹ năng trình bày điều phối cuộc họp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc và lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của công ty. Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty. Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật,... Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty. Tham gia đội ngũ phát triển các dự án chuyển đổi số trên nền tảng web. Tham gia các quá trình phát triển sản phẩm công ty và tối ưu hóa hệ thống các sản phẩm của công ty. Tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm. Tham gia các khóa đào tạo nhận thức chuyên sâu về bảo mật & an toàn thông tin, tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm theo ISO 27001
Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc và lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của công ty.
Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật,...
Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty.
Tham gia đội ngũ phát triển các dự án chuyển đổi số trên nền tảng web.
Tham gia các quá trình phát triển sản phẩm công ty và tối ưu hóa hệ thống các sản phẩm của công ty.
Tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm.
Tham gia các khóa đào tạo nhận thức chuyên sâu về bảo mật & an toàn thông tin, tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm theo ISO 27001

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3D4 Khu Biệt thự Thạnh Xuân, Khu Phố 1, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-mobile-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job240361
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm K&M Holdings
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
K&M Holdings
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm K&M Holdings
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
K&M Holdings
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH CCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CCE
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH ANYTHINGLS
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Athena Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Athena Studio
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 3,000 USD Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile Cathay United Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cathay United Bank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Athena Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Athena Studio
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile AD Recruit Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AD Recruit Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile Athena Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Athena Studio
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm