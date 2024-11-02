Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3D4 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, P.Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tập trung vào việc xây dựng giao diện và tương tác người dùng trong ứng dụng Phân tích và chuyển yêu cầu người dùng thành các chức năng của sản phẩm Đóng góp ý kiến về chức năng sản phẩm cùng đội dự án để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho người dùng. Xây dựng ứng dụng di động phù hợp với dự án của công ty. Xây dựng hybrid mobile app để ứng dụng chạy trên nền tảng Android hoặc iOS. Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng. Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm. Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API. Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git. Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề. Thực hiện các công việc liên quan khác được giao. Ưu tiên các ứng viên fullstack, biết thiết kế kiến trúc hệ thống, có chứng chỉ quốc tế. Phân tích, thiết kế hệ thống theo yêu cầu của công ty và khách hàng. Phối hợp với nhóm phát triển ứng dụng để xây dựng hệ thống. Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của quản lý giao.

Tập trung vào việc xây dựng giao diện và tương tác người dùng trong ứng dụng

Phân tích và chuyển yêu cầu người dùng thành các chức năng của sản phẩm

Đóng góp ý kiến về chức năng sản phẩm cùng đội dự án để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho người dùng.

Xây dựng ứng dụng di động phù hợp với dự án của công ty.

Xây dựng hybrid mobile app để ứng dụng chạy trên nền tảng Android hoặc iOS.

Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/UX của ứng dụng.

Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm.

Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API.

Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý source code Git.

Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề.

Thực hiện các công việc liên quan khác được giao.

Ưu tiên các ứng viên fullstack, biết thiết kế kiến trúc hệ thống, có chứng chỉ quốc tế.

Phân tích, thiết kế hệ thống theo yêu cầu của công ty và khách hàng.

Phối hợp với nhóm phát triển ứng dụng để xây dựng hệ thống.

Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của quản lý giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, Khoa học máy tính hoặc ngành liên quan. Kinh nghiệm từ 1 - 3 năm kinh nghiệm với Flutter Nhận diện, kiểm soát và đề xuất giải pháp của các rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động vận hành từ đối tác, khách hàng, hoặc trong hoạt động nội bộ Công ty. Kiến thức pháp luật có liên quan: hiểu các luật có liên quan để đề xuất và phòng ngừa rủi ro trong thực hiện công việc. Kiến thức tin học: Thành thạo tin học văn phòng. Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Kỹ năng kiểm soát và đánh giá rủi ro. Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian. Kỹ năng trình bày điều phối cuộc họp.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, Khoa học máy tính hoặc ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 1 - 3 năm kinh nghiệm với Flutter

Nhận diện, kiểm soát và đề xuất giải pháp của các rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động vận hành từ đối tác, khách hàng, hoặc trong hoạt động nội bộ Công ty.

Kiến thức pháp luật có liên quan: hiểu các luật có liên quan để đề xuất và phòng ngừa rủi ro trong thực hiện công việc.

Kiến thức tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng kiểm soát và đánh giá rủi ro.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian.

Kỹ năng trình bày điều phối cuộc họp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc và lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của công ty. Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty. Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật,... Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty. Tham gia đội ngũ phát triển các dự án chuyển đổi số trên nền tảng web. Tham gia các quá trình phát triển sản phẩm công ty và tối ưu hóa hệ thống các sản phẩm của công ty. Tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm. Tham gia các khóa đào tạo nhận thức chuyên sâu về bảo mật & an toàn thông tin, tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm theo ISO 27001

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc và lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của công ty.

Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật,...

Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty.

Tham gia đội ngũ phát triển các dự án chuyển đổi số trên nền tảng web.

Tham gia các quá trình phát triển sản phẩm công ty và tối ưu hóa hệ thống các sản phẩm của công ty.

Tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm.

Tham gia các khóa đào tạo nhận thức chuyên sâu về bảo mật & an toàn thông tin, tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm theo ISO 27001

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin