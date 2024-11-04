Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Quản trị hệ thống các website Triển khai các website dịch vụ cho khách hàng Xây dựng website, sửa lỗi theo yêu cầu của công ty và khách hàng. Cắt giao diện , tối ưu giảm truy vấn, tăng tốc độ load và các hiệu ứng UI UX cho website Bảo trì, thêm mới các tính năng cho các hệ thống website nhằm nâng cao hiệu suất công việc. Quản trị và phát triển các sản phẩm của Công ty và của khách hàng (website đăng ký hội nghị) Đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin trên các kênh truyền thống Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên
Quản trị hệ thống các website
Triển khai các website dịch vụ cho khách hàng
Xây dựng website, sửa lỗi theo yêu cầu của công ty và khách hàng.
Cắt giao diện , tối ưu giảm truy vấn, tăng tốc độ load và các hiệu ứng UI UX cho website
Bảo trì, thêm mới các tính năng cho các hệ thống website nhằm nâng cao hiệu suất công việc.
Quản trị và phát triển các sản phẩm của Công ty và của khách hàng (website đăng ký hội nghị)
Đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin trên các kênh truyền thống
Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động trong công việc, tính tự giác cao, ham học hỏi, tinh thần làm việc hăng hái, chăm chỉ, tích cực. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc chuyên ngành có liên quan đến lập trình Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với Laravel, Wordpress Có thể code website sử dụng Wordpress hoặc 1 số framework khác Có thể tự deploy website lên vps, hosting Thông thạo PHP, HTML, CSS, JavaScript. Thông thạo Laravel là 1 lợi thế Sử dụng thành thạo github, gitlab
Chủ động trong công việc, tính tự giác cao, ham học hỏi, tinh thần làm việc hăng hái, chăm chỉ, tích cực.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc chuyên ngành có liên quan đến lập trình
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với Laravel, Wordpress
Có thể code website sử dụng Wordpress hoặc 1 số framework khác
Có thể tự deploy website lên vps, hosting
Thông thạo PHP, HTML, CSS, JavaScript.
Thông thạo Laravel là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo github, gitlab

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 -18.000.000 ( có thể thỏa thuận theo năng lực) Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Địa điểm làm việc: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội Thưởng các ngày Lễ, Tết. BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Mức lương: 15.000.000 -18.000.000 ( có thể thỏa thuận theo năng lực)
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Địa điểm làm việc: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

