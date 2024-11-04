Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Quản trị hệ thống các website
Triển khai các website dịch vụ cho khách hàng
Xây dựng website, sửa lỗi theo yêu cầu của công ty và khách hàng.
Cắt giao diện , tối ưu giảm truy vấn, tăng tốc độ load và các hiệu ứng UI UX cho website
Bảo trì, thêm mới các tính năng cho các hệ thống website nhằm nâng cao hiệu suất công việc.
Quản trị và phát triển các sản phẩm của Công ty và của khách hàng (website đăng ký hội nghị)
Đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin trên các kênh truyền thống
Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động trong công việc, tính tự giác cao, ham học hỏi, tinh thần làm việc hăng hái, chăm chỉ, tích cực.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc chuyên ngành có liên quan đến lập trình
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với Laravel, Wordpress
Có thể code website sử dụng Wordpress hoặc 1 số framework khác
Có thể tự deploy website lên vps, hosting
Thông thạo PHP, HTML, CSS, JavaScript.
Thông thạo Laravel là 1 lợi thế
Sử dụng thành thạo github, gitlab
Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15.000.000 -18.000.000 ( có thể thỏa thuận theo năng lực)
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Địa điểm làm việc: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
