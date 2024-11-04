Tuyển Lập trình viên PHP VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên PHP VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

VC Corp
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
VC Corp

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại VC Corp

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tham gia đội ngũ phát triển các dự án báo điện tử, mạng xã hội: Tuoitre, Soha, Kenh14, CafeF, VTV, Afamily, Lotus... trên nền tảng web/web mobile. Lập trình, phát triển các sản phẩm trên các nền tảng: HTML5, CSS3, Javascript và ngôn ngữ lập trình PHP Phối hợp với các back-end developers và web designers để thực hiện sản phẩm Xây dựng một website hoàn chỉnh từ code server PHP đến client side (HTML/CSS/JS). Xây dựng, phát triển các module, template... để tối ưu hóa tốc độ phát triển website Đảm bảo các trang được dựng lên HTML chuẩn SEO, đúng UI, UX bám sát theo file thiết kế như psd, figma, zeplin... Xử lý responsive, cross browser để chạy tốt các tính năng trên toàn bộ các thiết bị, trình duyệt, tối ưu trải nghiệm người dùng một cách tốt nhất. Làm việc với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lớn (SQL Server, Redis, Elastic Search). Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm
Tham gia đội ngũ phát triển các dự án báo điện tử, mạng xã hội: Tuoitre, Soha, Kenh14, CafeF, VTV, Afamily, Lotus... trên nền tảng web/web mobile.
Lập trình, phát triển các sản phẩm trên các nền tảng: HTML5, CSS3, Javascript và ngôn ngữ lập trình PHP
Phối hợp với các back-end developers và web designers để thực hiện sản phẩm
Xây dựng một website hoàn chỉnh từ code server PHP đến client side (HTML/CSS/JS).
Xây dựng, phát triển các module, template... để tối ưu hóa tốc độ phát triển website
Đảm bảo các trang được dựng lên HTML chuẩn SEO, đúng UI, UX bám sát theo file thiết kế như psd, figma, zeplin...
Xử lý responsive, cross browser để chạy tốt các tính năng trên toàn bộ các thiết bị, trình duyệt, tối ưu trải nghiệm người dùng một cách tốt nhất.
Làm việc với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lớn (SQL Server, Redis, Elastic Search).
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lập trình
Có 2 tổi thiểu năm kinh nghiệm sử dụng được ngôn ngữ PHP để thực hiện công việc theo yêu cầu Hiểu nguyên lý lập trình hướng đối tượng. Thiết kế được biến, hàm, class, interface... Implement được các funtion với input/output và quy trình xử lý được định nghĩa sẵn Sử dụng được các Class, thư viện, component có sẵn để giải quyết vấn đề như (Interface, component, dll...) Thiết kế được các module, classs, function theo yêu cầu chung của bài toán Hiểu được cơ chế đồng bộ và bất đồng bộ Có khả năng tối ưu hóa code về performance Có thể đưa ra giải pháp, phương pháp cải tiến, thay thế nhứng thứ đã cũ Vận hành được các Framework hiện đang sử dụng
Có 2 tổi thiểu năm kinh nghiệm sử dụng được ngôn ngữ PHP để thực hiện công việc theo yêu cầu
Hiểu nguyên lý lập trình hướng đối tượng.
Thiết kế được biến, hàm, class, interface...
Implement được các funtion với input/output và quy trình xử lý được định nghĩa sẵn
Sử dụng được các Class, thư viện, component có sẵn để giải quyết vấn đề như (Interface, component, dll...)
Thiết kế được các module, classs, function theo yêu cầu chung của bài toán
Hiểu được cơ chế đồng bộ và bất đồng bộ
Có khả năng tối ưu hóa code về performance
Có thể đưa ra giải pháp, phương pháp cải tiến, thay thế nhứng thứ đã cũ
Vận hành được các Framework hiện đang sử dụng
Kỹ năng máy tính:
Nắm được các câu lênh cơ bản của hệ điều hành Linux và Windows Sử dụng được các IDE để quản lý project đúng chuẩn Có kỹ năng Debug được trên IDE Biết các giao thức mạng, kết nối cơ sở như (http, fpt, https,..) Hiểu sâu tool quản lý code như SVN, xử lý conflict, merge... Sử dụng được các tool/add on dung cho việc debug code trên trình duyệt Biết cách sử dụng tab Profile/ Performance trên tool Development của trình duyệt để check performance khi cần thiết.
Nắm được các câu lênh cơ bản của hệ điều hành Linux và Windows
Sử dụng được các IDE để quản lý project đúng chuẩn
Có kỹ năng Debug được trên IDE
Biết các giao thức mạng, kết nối cơ sở như (http, fpt, https,..)
Hiểu sâu tool quản lý code như SVN, xử lý conflict, merge...
Sử dụng được các tool/add on dung cho việc debug code trên trình duyệt
Biết cách sử dụng tab Profile/ Performance trên tool Development của trình duyệt để check performance khi cần thiết.
Kỹ năng Database
Viết được truy vấn phức tạp (Tringger, Tối ưu, SP, Function, View...) Biết sử dụng Profiler Sử dụng thành thạo Redis và ES
Viết được truy vấn phức tạp (Tringger, Tối ưu, SP, Function, View...)
Biết sử dụng Profiler
Sử dụng thành thạo Redis và ES
Kỹ năng client site
Hiểu và sử dụng được chuẩn html/css: Less/Sass Sử dụng được các thư viện javascript: Jquery Sử dụng được các thiết kế trên Figma, zeplin, photoshop sang HTML/CSS Biết về SEO onpage là lợi thế Tự viết được các Plugin phục vụ công việc(popup, history browser, ..) Tối ưu tốc đội theo chuẩn PageSpeed Insights Lên khung được các box Template, mẫu HTML Thành thạo chuyển từ thiết kế Fingma, zeplin, photoshop sang HTML/CSS Hiểu biết Localstorage, Cookies, SessionStorage Nhận thức tốt về Validate, XSS, Injection.
Hiểu và sử dụng được chuẩn html/css: Less/Sass
Sử dụng được các thư viện javascript: Jquery
Sử dụng được các thiết kế trên Figma, zeplin, photoshop sang HTML/CSS
Biết về SEO onpage là lợi thế
Tự viết được các Plugin phục vụ công việc(popup, history browser, ..)
Tối ưu tốc đội theo chuẩn PageSpeed Insights
Lên khung được các box Template, mẫu HTML
Thành thạo chuyển từ thiết kế Fingma, zeplin, photoshop sang HTML/CSS
Hiểu biết Localstorage, Cookies, SessionStorage
Nhận thức tốt về Validate, XSS, Injection.
Phẩm chất con người
Tự chủ làm việc, kết nối với các team khác để hoàn thành từ đầu đến cuối 1 dự án Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Có khả năng đánh giá kết quả công việc cảu chính mình cũng như đánh giá kết quả của các đồng nghiệp khác
Tự chủ làm việc, kết nối với các team khác để hoàn thành từ đầu đến cuối 1 dự án
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Có khả năng đánh giá kết quả công việc cảu chính mình cũng như đánh giá kết quả của các đồng nghiệp khác

Tại VC Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Dải lương dự kiến: 15,000,000 – 25,000,000 VNĐ Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
Dải lương dự kiến: 15,000,000 – 25,000,000 VNĐ
Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...
Hoạt động kỉ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỉ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan team building theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VC Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VC Corp

VC Corp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

