Tuyển Software Engineer Công tyTNHH Công Nghệ Uxper làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Tòa nhà An Phát Complex, Đường 72 mới, TP Vinh

Mô Tả Công Việc

Tham gia vào phát triển theme/plugin WordPress.

Hỗ trợ support khách hàng.

Thực hiện yêu cầu từ cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm xây dựng theme/plugin sử dụng Wordpress

Có khả năng debug, optimize source code.

Đọc hiểu, viết được tiếng Anh.

Hiểu rõ về các bước đầy đủ của phát triển web responsive sử dụng HTML, CSS, JavaScript, và PHP/MySQL

Có kiến thức về NodeJS, JQuery và/hoặc Bootstrap frameworks

Có thể sử dụng hệ thống quản lý, kiểm soát như Git/ Subversion

Tư duy logic tốt, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng, khác nhau của dự án.

Có khả năng làm việc nhóm tốt

Có tư duy phân tích và nắm bắt vấn đề nhanh, có thể chủ động tìm hiểu và giải quyết vấn đề phức tạp liên quan đến dự án.

Có trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc theo yêu cầu dự án.

Quyền Lợi

Review lương 2 lần/năm.

Môi trường trẻ, năng động, mọi người cùng hỗ trợ nhau hết mình và tham gia team building, du lịch hằng năm.

Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng Tết.

Đóng BHXH theo quy định.

Được nghỉ thứ 7, Chủ Nhật, và nghỉ các ngày lễ theo luật nhà nước hiện hành.

Làm việc cùng đội Dev nhiều năm kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển

