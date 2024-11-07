Tuyển Software Engineer Công tyTNHH Công Nghệ Uxper làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Công tyTNHH Công Nghệ Uxper
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công tyTNHH Công Nghệ Uxper

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công tyTNHH Công Nghệ Uxper

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Tòa nhà An Phát Complex, Đường 72 mới, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào phát triển theme/plugin WordPress.
Hỗ trợ support khách hàng.
Thực hiện yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng theme/plugin sử dụng Wordpress
Có khả năng debug, optimize source code.
Đọc hiểu, viết được tiếng Anh.
Hiểu rõ về các bước đầy đủ của phát triển web responsive sử dụng HTML, CSS, JavaScript, và PHP/MySQL
Có kiến thức về NodeJS, JQuery và/hoặc Bootstrap frameworks
Có thể sử dụng hệ thống quản lý, kiểm soát như Git/ Subversion
Tư duy logic tốt, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng, khác nhau của dự án.
Có khả năng làm việc nhóm tốt
Có tư duy phân tích và nắm bắt vấn đề nhanh, có thể chủ động tìm hiểu và giải quyết vấn đề phức tạp liên quan đến dự án.
Có trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc theo yêu cầu dự án.

Tại Công tyTNHH Công Nghệ Uxper Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 2 lần/năm.
Môi trường trẻ, năng động, mọi người cùng hỗ trợ nhau hết mình và tham gia team building, du lịch hằng năm.
Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng Tết.
Đóng BHXH theo quy định.
Được nghỉ thứ 7, Chủ Nhật, và nghỉ các ngày lễ theo luật nhà nước hiện hành.
Làm việc cùng đội Dev nhiều năm kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công tyTNHH Công Nghệ Uxper

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công tyTNHH Công Nghệ Uxper

Công tyTNHH Công Nghệ Uxper

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà An Phát, Đường 72m , Thành Phố Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

