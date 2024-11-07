Tuyển Software Engineer Công tyTNHH Công Nghệ Uxper làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công tyTNHH Công Nghệ Uxper
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Tòa nhà An Phát Complex, Đường 72 mới, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tham gia vào phát triển theme/plugin WordPress.
Hỗ trợ support khách hàng.
Thực hiện yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm xây dựng theme/plugin sử dụng Wordpress
Có khả năng debug, optimize source code.
Đọc hiểu, viết được tiếng Anh.
Hiểu rõ về các bước đầy đủ của phát triển web responsive sử dụng HTML, CSS, JavaScript, và PHP/MySQL
Có kiến thức về NodeJS, JQuery và/hoặc Bootstrap frameworks
Có thể sử dụng hệ thống quản lý, kiểm soát như Git/ Subversion
Tư duy logic tốt, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng, khác nhau của dự án.
Có khả năng làm việc nhóm tốt
Có tư duy phân tích và nắm bắt vấn đề nhanh, có thể chủ động tìm hiểu và giải quyết vấn đề phức tạp liên quan đến dự án.
Có trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc theo yêu cầu dự án.
Tại Công tyTNHH Công Nghệ Uxper Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương 2 lần/năm.
Môi trường trẻ, năng động, mọi người cùng hỗ trợ nhau hết mình và tham gia team building, du lịch hằng năm.
Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng Tết.
Đóng BHXH theo quy định.
Được nghỉ thứ 7, Chủ Nhật, và nghỉ các ngày lễ theo luật nhà nước hiện hành.
Làm việc cùng đội Dev nhiều năm kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công tyTNHH Công Nghệ Uxper
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
