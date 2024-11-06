Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT6/16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Vận hành và bảo trì hệ thống: Đảm bảo hệ thống nội bộ như CRM, ERP, Website và các phần mềm quản lý 1Office, hoạt động ổn định, liên tục, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho các phòng ban.

- Giám sát và triển khai dự án: Giám sát và tham gia thực hiện các dự án, giải pháp phần mềm mới của công ty, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

- Phân tích và đề xuất giải pháp công nghệ: Xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ số hóa nhằm tối ưu quy trình làm việc trong doanh nghiệp.

-- Hỗ trợ khách hàng: Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình kiểm tra và chuyển giao sản phẩm, đảm bảo họ hiểu rõ cách sử dụng phần mềm.

- Kết nối hệ thống công việc giữa các phòng ban: Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng hệ thống công nghệ đồng bộ, hiệu quả.

- Báo cáo và cập nhật: Theo dõi và cập nhật tình trạng hoạt động của các hệ thống, báo cáo định kỳ cho quản lý.

- Đào tạo và hướng dẫn: Phụ trách triển khai và đào tạo các nhân viên khác sử dụng thành thạo các công cụ, ứng dụng công nghệ trong công việc hàng ngày.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kinh tế, Truyền thông, Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, (ưu tiên trong môi trường doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty startup có tốc độ phát triển nhanh)

- Kỹ năng chuyên môn:

Có tư duy hệ thống, hiểu biết về quy trình công việc trong doanh nghiệp.

Thành thạo các ứng dụng văn phòng và các phần mềm số hóa; có kinh nghiệm triển khai ERP là lợi thế.

- Tính cách và thái độ:

Chủ động, tư duy phản biện, tích cực và có tinh thần tự học hỏi.

Đam mê công nghệ, có tinh thần học hỏi và tiếp thu công nghệ mới.

- Khả năng đi công tác: Có khả năng đi công tác khi cần thiết.

Thời gian làm việc: Từ 7h50 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 8h đến 12h thứ 7 hàng tuần

- Địa điểm làm việc: BT6/16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực 10.000.000 -15.000.000đ + KPI

- Các chế độ khác theo quy định của công ty, công đoàn (bếp ăn, teambuilding, sinh nhật, du lịch...);

- Đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật;

- Tham gia vào giai đoạn xây dựng và phát triển doanh nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, nhiều thử thách;

- Được trao cơ hội để thử thách và thể hiện khả năng, được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn của công ty;

- Lộ trình thăng tiến cởi mở, xét review năng lực định kỳ và đột xuất theo hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin