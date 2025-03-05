Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 4, Tòa nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Sử dụng Java phát triển các service sử dụng REST API (Spring Boot) trong hệ thống kiến trúc Microservices
Lập trình frontend ReactJS cho các dự án phát triển sản phẩm
Tham gia phân tích nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc và trải nghiệm người dùng (hiệu năng, tính dễ sử dụng, cũng như mức độ ổn định của sản phẩm).
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành về CNTT hoặc liên quan đến máy tính
Có từ 1 năm kinh nghiệm dự án thực tế dự án Java/Reactjs trở lên
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web/Mobile
Có hiểu biết tốt về Design pattern, OOP, REST API.
Có kinh nghiệm & hiểu biết về xây dựng hệ thống Microservice.
Có tư duy logic tốt, khả năng tự tìm hiểu & giải quyết vấn đề tốt
Có kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ Mariadb, MySQL.
Nắm vững kiến thức về HTML, CSS
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Chủ động phối hợp với thành viên trong team để giải quyết vấn đề, thực hiện mục tiêu.
Có kinh nghiệm phát triển API là lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 18M Net
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động
Thưởng T13, các ngày lễ Tết theo tình hình tài chính công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
