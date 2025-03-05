Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, Tòa nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Sử dụng Java phát triển các service sử dụng REST API (Spring Boot) trong hệ thống kiến trúc Microservices

Lập trình frontend ReactJS cho các dự án phát triển sản phẩm

Tham gia phân tích nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc và trải nghiệm người dùng (hiệu năng, tính dễ sử dụng, cũng như mức độ ổn định của sản phẩm).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành về CNTT hoặc liên quan đến máy tính

Có từ 1 năm kinh nghiệm dự án thực tế dự án Java/Reactjs trở lên

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web/Mobile

Có hiểu biết tốt về Design pattern, OOP, REST API.

Có kinh nghiệm & hiểu biết về xây dựng hệ thống Microservice.

Có tư duy logic tốt, khả năng tự tìm hiểu & giải quyết vấn đề tốt

Có kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ Mariadb, MySQL.

Nắm vững kiến thức về HTML, CSS

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Chủ động phối hợp với thành viên trong team để giải quyết vấn đề, thực hiện mục tiêu.

Có kinh nghiệm phát triển API là lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18M Net

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động

Thưởng T13, các ngày lễ Tết theo tình hình tài chính công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

