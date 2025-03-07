Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - CN7, đường N4,Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Điện Biên Phủ, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý và giám sát hệ thống CNTT:

Theo dõi và đảm bảo hoạt động trơn tru của hệ thống mạng, máy chủ, phần mềm và các thiết bị CNTT khác;

Có kinh nghiệm quản lý hệ thống camera, laptop/PC, mạng internet, hệ thống Access Control;

Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến cài đặt phần mềm.

Sắp xếp, hệ thống hóa và quản lý dữ liệu người dùng.

Nhanh chóng xác định và khắc phục các sự cố kỹ thuật, đảm bảo thời gian gián đoạn tối thiểu;

Kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố máy tính.

Bảo trì hệ thống:Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ, cập nhật phần mềm và nâng cấp hệ thống khi cần thiết;

Quản lý bảo mật:Đảm bảo an ninh hệ thống, triển khai các biện pháp bảo vệ dữ liệu và phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng.

2.Lập kế hoạch và triển khai dự án CNTT:

Tham gia lập kế hoạch:Đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Quản lý và giám sát quá trình triển khai các dự án CNTT, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Thử nghiệm và đánh giá những công nghệ mới phục vụ cho công việc của công ty.

Đánh giá kết quả:Đánh giá hiệu quả của các dự án CNTT và đề xuất các cải tiến cần thiết.

3. Báo cáo và tư vấn:Lập báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của hệ thống CNTT và các dự án liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu trình độ/kinh nghiệm:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại họccác chuyên ngành liên quan: khoa học máy tính, công nghệ thông tin, có thêm các chứng chỉ về máy tính là một điểm cộng;

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị tí tương đương;

Cẩn thận, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;

Kiên nhẫn, tập trung, có trách nhiệm trong công việc.

Yêu cầu kỹ năng:

Kiến thức chuyên sâu về hệ thống mạng, máy chủ, phần mềm và các thiết bị CNTT.

Kỹ năng quản lý nhóm, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 60 ngày

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ 2 - Thứ 7

Cơ hội huấn luyện: Cơ hội phát triển và thăng tiến

Đồng nghiệp: Môi trường trẻ, cởi mở, hòa đồng, thân thiện.

Ngày nghỉ: Chủ Nhật

Nhận 85% lương cơ bản + 100% phụ cấp trong thời gian thử việc.

Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Có xe đưa rước từ Tp.Biên Hoà (Đồng Nai) - Bình Dương.

Cơm trưa tại nhà máy.

Ký túc xá (dành cho CNV ở xa).

