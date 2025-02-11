Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Mua bán sửa chữa máy tính bàn pc, laptop, máy in

- Lắp ráp, cài đặt, thay thế nâng cấp linh kiện máy tính bàn và laptop, macbook

- Cài đặt windows phần mềm

- Thay mực máy in laser, phun, chuẩn đoán lỗi.

CN 1: 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp

CN 2: 745/16 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp

CN 3: 383 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình

CN 4: 391 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

CN 5: 415A Song Hành, Trường Thọ, Thủ Đức

CN 6: 709 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

CN 7: 264F Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh

CN 8: 644 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú

CN 9: 318 Đ. Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7

CN 10: 362 Đường 3/2, P.12, Q.10

CN 11: 142 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận

CN 12: 853 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Ít nhất > 1 năm KN làm chuyên viên kỹ thuật viên PC, laptop, máy in (bắt buộc)

- Khả năng tư duy chuẩn đoán lỗi và sự cố tốt

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Chịu áp lực công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 15 - 50 triệu + % Doanh thu kinh doanh (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Năng lực làm việc tỉ lệ thuận với mức lương

- Môi trường thân thiện.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật. Mô hình cửa hàng có hai thợ sẽ thay phiên nhau nghỉ luân phiên. 1 tháng vẫn đảm bảo nghỉ 4 ngày.

- Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, thu nhập cao

- Ký hợp đồng lao động chính thức + Đóng BHXH + Nghỉ lễ tết phép đầy đủ (Theo từng vị trí ứng tuyển và thỏa thuận)

- Văn hóa doanh nghiệp có quỹ (Quản lý rủi ro, hiếu, hiểu, sinh nhật, tổng kết ăn tối giao lưu hàng tháng)

- VUI LÒNG TÌM HIỂU CÔNG TY TRƯỚC KHI ỨNG TUYỂN Vào google tìm các từ khóa: sửa máy tính gần đây | sửa máy tính TPHCM - sửa laptop giá rẻ - dịch vụ nạp mực máy in - dịch vụ cài win TPHCM (Vào Xem Web trường thịnh hoặc trường tín)

- Phỏng Vấn Online - Nhận Việc Trước Hoặc Sau Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

