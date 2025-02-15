Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công công việc của Phòng TC-HC/ Ban Lãnh đạo công ty.

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công công việc của Phòng TC-HC/ Ban Lãnh đạo công ty.

- Quản trị và vận hành hệ thống mạng máy tính nội bộ, wedsite của Công ty, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu, hiệu quả ; Sửa chữa, cài đặt, nâng cấp các máy tính đơn khi có yêu cầu.

- Cài đặt, quản lý hệ thống mạng điện thoại nội bộ được thông suốt và hướng dẫn sử dụng cho nhân viên.

- Đảm bảo an toàn điện, gọn đẹp, tiết kiệm khi đi dây cáp mạng và dây cáp thông tin.

- Thiết kế Poster, bangron, tờ rơi, nhãn mác, in ấn theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.

- Quản trị hệ thống camera, chịu trách nhiệm về truy xuất dữ liệu từ hệ thống camera

- Quản trị hệ thống phần mềm làm việc (Kiot, sever, fast, ...)