Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức
- Hồ Chí Minh:
- số 1 Dương Văn Cam, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công công việc của Phòng TC-HC/ Ban Lãnh đạo công ty.
-
Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công công việc của Phòng TC-HC/ Ban Lãnh đạo công ty.
- Quản trị và vận hành hệ thống mạng máy tính nội bộ, wedsite của Công ty, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu, hiệu quả ; Sửa chữa, cài đặt, nâng cấp các máy tính đơn khi có yêu cầu.
Quản trị
và vận hành
hệ thống mạng máy tính nội bộ, wedsite của Công ty, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu
, hiệu quả
; Sửa chữa, cài đặt, nâng cấp các máy tính đơn khi có yêu cầu.
- Cài đặt, quản lý hệ thống mạng điện thoại nội bộ được thông suốt và hướng dẫn sử dụng cho nhân viên.
Cài đặt, quản lý hệ thống mạng điện thoại nội bộ được thông suốt và hướng dẫn sử dụng cho nhân viên.
- Đảm bảo an toàn điện, gọn đẹp, tiết kiệm khi đi dây cáp mạng và dây cáp thông tin.
Đ
ảm bảo an toàn điện, gọn đẹp, tiết kiệm khi đi dây cáp mạng và dây cáp thông tin.
- Thiết kế Poster, bangron, tờ rơi, nhãn mác, in ấn theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
Thiết kế Poster, bangron, tờ rơi, nhãn mác, in ấn theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty
- Quản trị hệ thống camera, chịu trách nhiệm về truy xuất dữ liệu từ hệ thống camera
Quản trị hệ thống camera, chịu trách nhiệm về truy xuất dữ liệu từ hệ thống camera
- Quản trị hệ thống phần mềm làm việc (Kiot, sever, fast, ...)
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng xử lí sự cố, có tinh thần hỗ trợ.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký hợp đồng chính thức và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc.
Bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép 12 ngày/năm.
Cơ hội thăng tiến, định hướng phát triển dài hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI