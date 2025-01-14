Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 36 Triệu

Mức lương Đến 36 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng - 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy - 21 Cát Linh, Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 36 Triệu

− Phát triển hệ thống ebanking của ngân hàng có lượng khách hàng, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch rất lớn

− Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance...

− Lập trình hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot và các hệ thống Middleware trên nền tảng java

− Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD

− Tối ưu performance các xử lý giải thuật

− Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới

Với Mức Lương Đến 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm ứng dụng

− Thành thạo tối thiểu 01 ngôn ngữ lập trình (.Net, Java, PL SQL,...);

− Thành thạo thao tác tối thiểu 01 hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Oracle, MS SQL server,..);

− Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ thiết kế, lập kế hoạch, ...;

− Có kỹ năng giao tiếp tốt;

− Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc;

− Trung thực, cẩn thận, có trách nghiệm và chủ động trong công việc;

− Tiếng Anh: ưu tiên ứng viên khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt

− Ưu tiên ứng viên:

− Đã có kinh nghiệm phát triển hệ thống Ngân hàng số hoặc các hệ thống liên quan đến AI hoặc các hệ thống phần mềm CNTT của Ngân hàng.

− Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với trục tích hợp ESB, triển khai ứng dụng theo mô hình Micro services, Cloud Services

− Hiểu biết về DepOps, viết script CI/CD, Docker là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

− Mức lương upto 36M ̣(tùy level)

− Làm việc với khách hàng khối ngân hàng, công việc ổn định và lâu dài

− Đóng bảo hiểm đầy đủ

− Lương tháng 13

− Review lương 2 lần/năm

− Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6

− Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

− Du lịch, teambuilding

Địa điểm làm việc

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

