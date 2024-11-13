Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: - Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nơi làm việc: KCN Sa Đéc

- Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Mô tả công việc:

- Hỗ trợ nhân viên công ty tất cả các vấn đề liên quan đến máy tính và CNTT;

- Theo dõi, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ các cơ sở vật chất liên quan đến CNTT (máy tính, internet, camera,...);

- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành và ứng dụng phần cứng máy tính;

- Theo dõi và thực hiện chính sách bảo mật thông tin;

- Quản lý tài sản CNTT;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/Cử nhân chuyên ngành CNTT, mạng máy tính,...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT;

- Có sự chủ động trong công việc, biết cách làm việc nhóm;

- Đọc hiểu tiếng Anh; nếu giao tiếp được là một lợi thế.

- Có kiến thức về hệ thống SAP là một lợi thế;

Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

13th fixed salary + KPIs Performance Bonus (1-3 months)

Cơ hội du lịch

Company trip once a year

Khác

Gifts on birthday, holidays/Tet,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

