Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp:

- Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nơi làm việc: KCN Sa Đéc
- Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Mô tả công việc:
- Hỗ trợ nhân viên công ty tất cả các vấn đề liên quan đến máy tính và CNTT;
- Theo dõi, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ các cơ sở vật chất liên quan đến CNTT (máy tính, internet, camera,...);
- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành và ứng dụng phần cứng máy tính;
- Theo dõi và thực hiện chính sách bảo mật thông tin;
- Quản lý tài sản CNTT;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/Cử nhân chuyên ngành CNTT, mạng máy tính,...
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT;
- Có sự chủ động trong công việc, biết cách làm việc nhóm;
- Đọc hiểu tiếng Anh; nếu giao tiếp được là một lợi thế.
- Có kiến thức về hệ thống SAP là một lợi thế;

Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
13th fixed salary + KPIs Performance Bonus (1-3 months)
Cơ hội du lịch
Company trip once a year
Khác
Gifts on birthday, holidays/Tet,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đồng Tháp, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

