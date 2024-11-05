Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần PHC Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 147 Hai Bà Trưng,Hồ Chí Minh, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Cài đặt, cấu hình, sửa chữa, xử lý sự cố cho toàn bộ máy tính - máy in – thiết bị mạng – hệ thống camera của Công ty.

Quản lý bàn giao - thu hồi tài sản, vật tư thiết bị thuộc phòng IT quản lý.

Theo dõi và xử lý, backup hệ thống, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động xuyên suốt và hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo và Trưởng Bộ Phận.

Cấu hình và fix các lỗi liên quan tới hệ thống mạng( router, sw, ap, ..)

Khắc phục sự cố, chẩn đoán và giải quyết các sự cố kỹ thuật về phần cứng và/hoặc phần mềm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinhnghiệm 1-2 năm ởvị trí tương đương

Cókiến thứchoặcquenthuộcvới hệđiềuhành Windows, MAC OS

CókinhnghiệmvớiWindowsServer,ActiveDirectory,DHCP,DNS,VPN, NAS, Email Server.

Cókiến thứcvềcácdịchvụ vàhạtầng mạng , kinhnghiệmvềtriểnkhai,quảnlý,vậnhànhhệthốngmạng quy mô 100 user trở lên

CóthểlàmngoàigiờhànhchánhkhicóyêucầugiảiquyếtsựcốITgấp,cũng như làm việc ở các chi nhánh khác khi được phân công.

Ưutiên viết và nghehiểu,trao đổi đượctiếng Anh

Tại Công ty cổ phần PHC Media Thì Được Hưởng Những Gì

Clear opportunities for advancement.

Equipped with computers and tools for work.

Social insurance, unemployment insurance, health insurance according to laws.

13th month salary.

Paid leave and holidays, vacations.

1 the latest magazine per month.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PHC Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin