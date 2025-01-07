Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N02, Số 25 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Kiểm tra chứng từ, hạch toán kế toán, kê khai thuế

- Ghi sổ dữ liệu trên phần mềm kế toán misa ASP.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thời gian làm viêc: Thứ 2 - Thứ 7 (Sáng: 08:00 đến 12:00 - Chiều: 13:30 đến 17:30)

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán tài chính (ưu tiên mới tốt nghiệp)

- Thành thạo MS Office (Word, Excel...)

- Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao

Quyền lợi:

- Mức lương: 7-20tr Thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn

(Đối với ứng viên mới tốt nghiệp, lương thử việc: 6 triệu đồng/tháng, phụ cấp ăn trưa 500.000 đồng/tháng cùng các khoản thưởng hoàn thành công việc theo tháng).

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động,

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TAC Thì Được Hưởng Những Gì

