Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TAC
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TAC

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà N02, Số 25 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Kiểm tra chứng từ, hạch toán kế toán, kê khai thuế
- Ghi sổ dữ liệu trên phần mềm kế toán misa ASP.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm viêc: Thứ 2 - Thứ 7 (Sáng: 08:00 đến 12:00 - Chiều: 13:30 đến 17:30)
Thời gian làm viêc:

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán tài chính (ưu tiên mới tốt nghiệp)
- Thành thạo MS Office (Word, Excel...)
- Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao
Quyền lợi:
- Mức lương: 7-20tr Thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn
(Đối với ứng viên mới tốt nghiệp, lương thử việc: 6 triệu đồng/tháng, phụ cấp ăn trưa 500.000 đồng/tháng cùng các khoản thưởng hoàn thành công việc theo tháng).
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động,

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TAC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ TAC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 13 P12A03 tòa nhà N02, Số 25 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

