Tuyển Hành chính BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 297 Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Trả lời và nối các cuộc điện thoại theo chính sách và quy trình của công ty.

Cập nhật thông tin đầy đủ về khu chung cư để cung cấp thông tin một cách chính xác và nhanh chống cho khách hàng khi họ yêu cầu.

Trả lời điện thoại trong vòng ba hồi chuông với ngữ điệu lịch sự và trang nhã.

Xử lý các tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh, hiệu quả theo quy định, hướng dẫn của công ty.

Đảm bảo ghi chép và lưu giữ đầy đủ các chi tiết trong sổ trực để bàn giao giữa các ca trực.

Nắm bắt đầy đủ các quy trình xử lý trong trường hợp khẩn cấp và danh bạ các số điện thoại khẩn cấp để liên lạc.

Duy trì mối quan hệ và hợp tác làm việc tốt với các bộ phận khác.

Trả lời thắc mắc và khi có thể giải quyết tất cả các yêu cầu về giao hàng, phàn nàn, khiếu nại, yêu cầu thông tin, chuyển tin nhắn của khách thuê và khách đến khu chung cưmột cách lịch sự và hiệu quả.

Thông tin có các bộ phận liên quan và văn phòng Ban quản lý khu chung cư về các khiếu nại, yêu cầu, đòi hỏi của khách thuê...và theo dõi để đảm bảo rằng các yêu cầu này được đáp ứng một cách đầy đủ.

Đảm bảo rằng tất cả các trang thiết bị và/hoặc các phần trang trí, thiết bị nội thất nằm trong khuôn viên toà nhà hoặc ngay bên ngoài tòa nhà, và khu vực Lễ tân luôn được duy trì trong tình trạng gọn gàng, sạch sẽ. Phối hợp với văn phòng Ban quản lý và các bộ phận khác nhằm đảm bảo rằng các công việc sửa chữa, dọn vệ sinh... luôn được tiến hành một cách kịp thời.

Hạn chế khách thuê chờ trong sảnh lễ tân để đảm bảo rằng các lái xe, ngươi bán hàng, nhân viên giao hàng và bạn bè của khách thuê trong tòa nhà... không được phép lưu lại lâu trong khu vực này.

Trợ giúp Trưởng bộ phận trong việc cập nhật danh sách khách thuê, bao gồm cả các khách tham quan và thành viên trong công ty...

Hợp tác và hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại khu vực Lễ tân.

Thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo khu chung cư hoạt động hiệu quả.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ Tuổi dưới 30, cao từ 1m55 nặng 45kg trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Nhiệt tình, chịu khó, Ham học hỏi, tác phong chuyên nghiệp, cầu tiến

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 6tr đến 8tr (Lương thỏa thuận theo năng lực)

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động hiện hành.

Thưởng lễ, tết, tháng lương 13, năng suất và thưởng khác theo quy định của Công ty.

Du lịch và tham gia các hoạt động của Công ty hàng năm.

Được đào tạo các kỹ năng, công nghệ mới theo yêu cầu công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin