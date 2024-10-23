Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần SANDBOX làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần SANDBOX
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: KĐT Đại Kim mới, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược nội dung livestream trên các nền tảng
- Xây dựng kế hoạch, thời gian livestream, kịch bản livestream.
- Giới thiệu sản phẩm, các chương trình ưu đãi đến khách xem
- Giải đáp thắc mắc về sản phẩm, chương trình ưu đãi trực tiếp trên livestream
- Thực hiện livestream bán hàng trên các nền tảng và đảm bảo doanh thu bán hàng của livestream.
- Đo lường, tối ưu hiệu quả các ca livestream
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, có kinh nghiệm ít nhất từ 3 tháng trở lên ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên.
- Ngoại hình sáng, ưu nhìn, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng.
- Hoạt ngôn, nói lưu loát, không ngọng.
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên.
- Ngoại hình sáng, ưu nhìn, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng.
- Hoạt ngôn, nói lưu loát, không ngọng.
Tại Công ty Cổ phần SANDBOX Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : Lương cứng 7-9tr + thưởng trách nhiệm 2tr + % doanh thu ca live => Thu nhập từ 10tr- không giới hạn
- Thưởng : Tết dương lịch, tết nguyên đán, lịch đỏ, 08/03, 20/10, nghỉ hè, trung thu, ...
- Thử việc 1 tháng ( hưởng lương 85% )
- Được tham gia các khóa học, đào tạo bài bản
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thúc đẩy phát triển bản thân.
- Làm việc 56 ca/1 tháng, đảm bảo 2 ca/1 ngày, (có ca live tối và chủ nhật)
- Thưởng : Tết dương lịch, tết nguyên đán, lịch đỏ, 08/03, 20/10, nghỉ hè, trung thu, ...
- Thử việc 1 tháng ( hưởng lương 85% )
- Được tham gia các khóa học, đào tạo bài bản
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thúc đẩy phát triển bản thân.
- Làm việc 56 ca/1 tháng, đảm bảo 2 ca/1 ngày, (có ca live tối và chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SANDBOX
