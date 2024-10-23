Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần SANDBOX làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần SANDBOX làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần SANDBOX
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ phần SANDBOX

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần SANDBOX

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: KĐT Đại Kim mới, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược nội dung livestream trên các nền tảng
- Xây dựng kế hoạch, thời gian livestream, kịch bản livestream.
- Giới thiệu sản phẩm, các chương trình ưu đãi đến khách xem
- Giải đáp thắc mắc về sản phẩm, chương trình ưu đãi trực tiếp trên livestream
- Thực hiện livestream bán hàng trên các nền tảng và đảm bảo doanh thu bán hàng của livestream.
- Đo lường, tối ưu hiệu quả các ca livestream

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, có kinh nghiệm ít nhất từ 3 tháng trở lên ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên.
- Ngoại hình sáng, ưu nhìn, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng.
- Hoạt ngôn, nói lưu loát, không ngọng.

Tại Công ty Cổ phần SANDBOX Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Lương cứng 7-9tr + thưởng trách nhiệm 2tr + % doanh thu ca live => Thu nhập từ 10tr- không giới hạn
- Thưởng : Tết dương lịch, tết nguyên đán, lịch đỏ, 08/03, 20/10, nghỉ hè, trung thu, ...
- Thử việc 1 tháng ( hưởng lương 85% )
- Được tham gia các khóa học, đào tạo bài bản
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thúc đẩy phát triển bản thân.
- Làm việc 56 ca/1 tháng, đảm bảo 2 ca/1 ngày, (có ca live tối và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SANDBOX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần SANDBOX

Công ty Cổ phần SANDBOX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 119 Đường Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

