Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần SANDBOX làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Thái Bình: KĐT Đại Kim mới, Hoàng Mai

Kinh doanh/Bán hàng

- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược nội dung livestream trên các nền tảng

- Xây dựng kế hoạch, thời gian livestream, kịch bản livestream.

- Giới thiệu sản phẩm, các chương trình ưu đãi đến khách xem

- Giải đáp thắc mắc về sản phẩm, chương trình ưu đãi trực tiếp trên livestream

- Thực hiện livestream bán hàng trên các nền tảng và đảm bảo doanh thu bán hàng của livestream.

- Đo lường, tối ưu hiệu quả các ca livestream

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, có kinh nghiệm ít nhất từ 3 tháng trở lên ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp từ THPT trở lên.

- Ngoại hình sáng, ưu nhìn, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng.

- Hoạt ngôn, nói lưu loát, không ngọng.

Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Lương cứng 7-9tr + thưởng trách nhiệm 2tr + % doanh thu ca live => Thu nhập từ 10tr- không giới hạn

- Thưởng : Tết dương lịch, tết nguyên đán, lịch đỏ, 08/03, 20/10, nghỉ hè, trung thu, ...

- Thử việc 1 tháng ( hưởng lương 85% )

- Được tham gia các khóa học, đào tạo bài bản

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thúc đẩy phát triển bản thân.

- Làm việc 56 ca/1 tháng, đảm bảo 2 ca/1 ngày, (có ca live tối và chủ nhật)

